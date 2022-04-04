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    Кримінал

    У Слов'янську попався чоловік, який «зливав» позиції ЗСУ

    Зловмисник позначив на Google-мапі місцерозташування військових підрозділів ЗСУ і опублікував це зображення - У Слов'янську попався чоловік, який «зливав» позиції ЗСУ
    Зловмисник позначив на Google-мапі місцерозташування військових підрозділів ЗСУ і опублікував це зображення
    фото з відкритих джерел

    Зловмисник поширював відомості про українських захисників у Telegram

    У Слов'янську на Донеччині затримали чоловіка, який у соцмережах опублікував інформацію про позиції ЗСУ. Про це інформує Офіс генерального прокурора.

    30 березня 2022 року зловмисник позначив на Google-мапі одного з населених пунктів Донецької області місцерозташування військових підрозділів ЗСУ. Зображення із вказаною локацію він поширив в одному з Telegram-каналів.

    При цьому підозрюваний зробив допис у коментарях, додавши інформацію щодо маршруту пересування військовослужбовців, яка не публікувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ.

    Чоловіка затримали і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

    Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконну фото- та відеозйомку переміщення ЗСУ та міжнародної військової допомоги під час воєнного стану.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Офіс Генерального прокурора Донеччина Україна чоловік окупація #stoprussia
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    У Слов'янську попався чоловік, який «зливав» позиції ЗСУ