У Слов'янську попався чоловік, який «зливав» позиції ЗСУ
Зловмисник поширював відомості про українських захисників у Telegram
У Слов'янську на Донеччині затримали чоловіка, який у соцмережах опублікував інформацію про позиції ЗСУ. Про це інформує Офіс генерального прокурора.
30 березня 2022 року зловмисник позначив на Google-мапі одного з населених пунктів Донецької області місцерозташування військових підрозділів ЗСУ. Зображення із вказаною локацію він поширив в одному з Telegram-каналів.
При цьому підозрюваний зробив допис у коментарях, додавши інформацію щодо маршруту пересування військовослужбовців, яка не публікувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ.
Чоловіка затримали і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконну фото- та відеозйомку переміщення ЗСУ та міжнародної військової допомоги під час воєнного стану.