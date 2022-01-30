  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    В Одесі сталася смертельна ДТП – авто розірвало на частини (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Удав був такої сили, що авто розірвало навпіл - В Одесі сталася смертельна ДТП – авто розірвало на частини (фото, відео)
    Удав був такої сили, що авто розірвало навпіл
    фото: usionline.com

    Двоє чоловіків загинули на місці

    В Одесі на вулиці Марсельській сталася смертельна ДТП, в якій загинуло двоє людей, повідомляє пресслужба регіонального ДСНС.

    Повідомляється, що аварія сталася вночі, 30 січня, на перетині вулиць Марсельської та Семена Палія. Водій Nissan не впорався із керуванням та влетів у стовп.

    Від удару на місці ДТП загинуло двоє людей, ще одного постраждалого з різними переломами госпіталізували. Рятувальникам довелося вирізати тіла жертв аварії з автомобіля. Транспортний засіб внаслідок зіткнення розірвало на частини.

    Увага, жорстокі кадри! Відео не рекомендується до перегляду особам молодше 18 років, жінкам та людям зі слабкою психікою!

    За даними «7 каналу», смертельна ДТП сталася на перетині вулиць, на якому встановлено камеру автофіксації порушення правил дорожнього руху. Потерпілий внаслідок аварії чоловік отримав переломи ніг.

    Місцевий Telegram-канал повідомляє, що один із загиблих у ДТП на Марсельській 29 січня відзначав свій день народження.

    Місцеве видання «Правда за Одесу» інформує, що учасниками ДТП на вулиці Марсельській були два легкові автомобілі.

    Як повідомлялося напередодні, внаслідок зіткнення двох автомобілів на столичній Кільцевій дорозі загинула водійка Volkswagen Golf. Автопригода сталась в Святошинському районі на Кільцевій дорозі. Попередньо, водійка Volkswagen Golf виїжджала з розвороту та одразу почала перелаштовуватись в праву смугу. З невідомих причин, не пропустила попутній BMW 5-series, що рухався правіше.

    Також на Київщині легковик залетів під вантажівку, троє людей загинули.

    Читайте також:
    Теги: ДТП ДСНС Одеса смерть водій аварія чоловік Nissan
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Одесі сталася смертельна ДТП – авто розірвало на частини (фото, відео)