В Одесі сталася смертельна ДТП – авто розірвало на частини (фото, відео)

Удав був такої сили, що авто розірвало навпіл

Двоє чоловіків загинули на місці

В Одесі на вулиці Марсельській сталася смертельна ДТП, в якій загинуло двоє людей, повідомляє пресслужба регіонального ДСНС.

Повідомляється, що аварія сталася вночі, 30 січня, на перетині вулиць Марсельської та Семена Палія. Водій Nissan не впорався із керуванням та влетів у стовп.

Від удару на місці ДТП загинуло двоє людей, ще одного постраждалого з різними переломами госпіталізували. Рятувальникам довелося вирізати тіла жертв аварії з автомобіля. Транспортний засіб внаслідок зіткнення розірвало на частини.

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За даними «7 каналу», смертельна ДТП сталася на перетині вулиць, на якому встановлено камеру автофіксації порушення правил дорожнього руху. Потерпілий внаслідок аварії чоловік отримав переломи ніг.

Місцевий Telegram-канал повідомляє, що один із загиблих у ДТП на Марсельській 29 січня відзначав свій день народження.

Місцеве видання «Правда за Одесу» інформує, що учасниками ДТП на вулиці Марсельській були два легкові автомобілі.

Як повідомлялося напередодні, внаслідок зіткнення двох автомобілів на столичній Кільцевій дорозі загинула водійка Volkswagen Golf. Автопригода сталась в Святошинському районі на Кільцевій дорозі. Попередньо, водійка Volkswagen Golf виїжджала з розвороту та одразу почала перелаштовуватись в праву смугу. З невідомих причин, не пропустила попутній BMW 5-series, що рухався правіше.

Також на Київщині легковик залетів під вантажівку, троє людей загинули.

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