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    Херсонці допомогли іноземним морякам (фото)

    Українці нікого в біді не кидають - Херсонці допомогли іноземним морякам (фото)
    Українці нікого в біді не кидають
    фото з соцмереж

    З моменту початку війни, в Херсоні на рейді перебувало кілька суден з іноземними екіпажами

    Мешканці Херсону не тільки боронять рідне місто, а ще знаходять моживість допомогти іншим.

    В порту стоять кiлькa cудeн з iнoзeмними eкiпaжaми. Kaпiтaни тa кoмaндa нe змoгли вийти зa мeжi oблacтi aбo нa cушу, i вci цi днi пepeбувaлa нa cуднax. Зaпacи їжi тaм знaчнo cкopoтилиcя, тoму нaзpiлa гумaнiтapнa пpoблeмa, повідомий пepший зacтупник гoлoви Xepcoнcькoї oблpaди Юрій Соболевський

    Тож херсонці, спільними зусиллями забезпечили екіпажі суден всім необхідним.

    «Командні зусилля принесли результати. Дякую хлопці! Разом нам вдається зробити багато важливих справ. В цьому і є унікальність нашої нації. Ми вміємо гуртуватись, підтримувати і діяти спільно заради доброї мети» заявив чиновник.

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    Херсонці допомогли іноземним морякам (фото)
    Херсонці допомогли іноземним морякам (фото)
    Херсонці допомогли іноземним морякам (фото)
    Херсонці допомогли іноземним морякам (фото)
    Херсонці допомогли іноземним морякам (фото)
    фото з соцмереж

    Нагадаємо, протестний мітинг відбувся в центрі Херсона 7 березня. Жителі міста вийшли на вулиці, щоб показати своє ставлення до загарбників.

    Військові й прибулі їм на допомогу росгвардійці намагалися затримати деяких учасників мітингу, але херсонці завадили їм це зробити.

    Люди проявили мужність, не властиву у подібних ситуаціях росіянам

    Теги: війна іноземці гуманітарна допомога Херсон #stoprussia
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    Херсонці допомогли іноземним морякам (фото)