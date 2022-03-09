Міноборони закликає не поширювати інформацію про надання Україні зброї

Резніков: «Ворог не повинен знати, чого йому чекати»

Міністерство оборони України закликає громадян не поширювати інформацію щодо надання нашій країні зброї, адже агресор не повинен знати, які сюрпризи його чекають. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.

«Військово-технічне співробітництво – дуже делікатна сфера, яка вимагає надзвичайно виваженого підходу до публічних коментарів. Особливо – в період війни. У зв’язку з цим я звертаюся з проханням до усіх. Будь ласка, не поширюйте повідомлення щодо надання певними країнами тієї чи іншої зброї нашій державі. Утримайтесь від коментарів з цього приводу. Залиште право висловлюватись на ці теми виключно офіційним особам. Я розумію прагнення людей поділитися добрими новинами. Але інколи це створює інформаційний фон, який негативно впливає на результат», – заявив Резніков.

Він попередив, що подібного роду повідомлення можуть завдати втрат серед наших бійців. «Це може ускладнити отримання додаткових спроможностей нашою армією, які вона просто повинна отримати. Внаслідок цього Україна може нести втрати, яких ми могли уникнути і маємо уникати!

Усю інформацію, яку можна буде оприлюднити за погодженням з партнерами, ми обов’язково і своєчасно оприлюднимо. Ворог не повинен знати, чого йому чекати. Нехай це буде для нього неприємним сюрпризом», – зазначив міністр.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії заявляє, що протиповітряна оборона України має значний успіх проти російських літаків.