На Закарпатті другий день поспіль фіксують землетрус

За класифікацією землетрусів, сьогоднішній на Закарпатті відноситься до невідчутних

Епіцентр землетрусу знаходився в 12 км на схід від міста Ужгород

Сьогодні, 14 січня, о 13:17 у Закарпатській області зафіксували землетрус. Магнітуда підземних поштовхів склала 1,3 за шкалою Ріхтера, повідомляє Головний центр спеціального контролю.

За інформацією сейсмологів, епіцентр землетрусу знаходився в 12 км на схід від міста Ужгород (Закарпатська область), на глибині 2 км.

За класифікацією землетрусів, він відноситься до невідчутних.

Варто зазначити, що попереднього разу землетрус на Закарпатті зафіксували вчора, 13 січня. Тоді магнітуда підземних поштовхів становила 1,5.

У Головному центрі спецконтролю також повідомляють, що протягом 2020-2022 років з району міста Ужгород було зареєстровано шість землетрусів.

Зокрема, найбільш потужні з яких стались 19 та 27 квітня 2020 року з магнітудами 3,1 та 3,2 відповідно.

До слова, 11 січня біля узбережжя Кіпру стався потужний землетрус. Поштовхи відчувалися навіть у Єгипті.

10 січня внаслідок землетрусу магнітудою 6,9 на північному заході Китаю впала частина Великої Китайської стіни. Як писала газета Global Times, були повалені два метри стіни у провінції Ганьсу. Місце обвалення знаходилося за 114 км від епіцентру. Фахівці встановили первинний захист та розпочали відновлювальні роботи.

Раніше біля японських островів стався сильний землетрус.

Додамо, що напередодні нового року острів Крит сколихнув сильний землетрус: поштовхи тоді також докотилися до Єгипту.