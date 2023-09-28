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На Закарпатті священник УПЦ МП постане перед судом (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Закарпатті священник УПЦ МП постане перед судом (фото)
Священник виправдовував агресію російських загарбників проти українського народу та підтримував країну-агресора
фото: пресслужба поліції

За скоєне пану отцю загрожує до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна 

 На Закарпатті священник УПЦ Московського патріархату постане перед судом за те, що пропагував комуністичні та ідеї тоталітарного режиму, а також підтримував армію Росії. Про це повідомила пресслужба обласної поліції Закарпаття.

«Слідчі ГУНП в Закарпатській області за процесуального керівництва прокуратури скерували для судового розгляду матеріали кримінального провадження щодо злочину, у вчиненні якого обвинувачується настоятель храму Української православної церкви Московського патріархату», – йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці у ході досудового розслідування встановили, що чоловік через соціальні мережі поширював ілюстративні матеріали із зображеннями комуністичної символіки та спонукав свою немалу аудиторію до підтримки впровадження в Україні тоталітарного режиму.

Крім цього, зазначають в поліції, фігурант неприховано виправдовував агресію російських загарбників проти українського народу та підтримував країну-агресора.

«Проросійські наративи у дописах підтвердила і судова мистецтвознавча експертиза, яку правоохоронці ініціювали для об’єктивного аналізу виявленого контенту. Антиукраїнську позицію священника засвідчили речові докази, які правоохоронці вилучили у ході санкціонованих судом обшуків за місцем проживання та проведення богослужінь священником», – повідомили в поліції.

Зазначається, що вдома та в храмі слідчі знайшли брошури та книги російських авторів, які виправдовують збройну агресію Росії проти України та заохочують ідею насильницького захоплення території інших держав, серед яких і Україна.

Серед знайденої поліграфічної продукції виявлено також роздруківки з піснями, що прославляють здобутки російських загарбників, а також публікації молитов зі згадками патріарха РПЦ Кирила Гундяєва, який дає благословення російським військовим на убивства українців.

Священнику інкримінують ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Раніше повідомлялося, що священник Московської церкви на Житомирщині отримав підозру.

Теги: книги Закарпаття розслідування Україна священник суд окупанти державна зрада

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