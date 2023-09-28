На Закарпатті священник УПЦ МП постане перед судом (фото)
За скоєне пану отцю загрожує до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна
На Закарпатті священник УПЦ Московського патріархату постане перед судом за те, що пропагував комуністичні та ідеї тоталітарного режиму, а також підтримував армію Росії. Про це повідомила пресслужба обласної поліції Закарпаття.
«Слідчі ГУНП в Закарпатській області за процесуального керівництва прокуратури скерували для судового розгляду матеріали кримінального провадження щодо злочину, у вчиненні якого обвинувачується настоятель храму Української православної церкви Московського патріархату», – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці у ході досудового розслідування встановили, що чоловік через соціальні мережі поширював ілюстративні матеріали із зображеннями комуністичної символіки та спонукав свою немалу аудиторію до підтримки впровадження в Україні тоталітарного режиму.
Крім цього, зазначають в поліції, фігурант неприховано виправдовував агресію російських загарбників проти українського народу та підтримував країну-агресора.
«Проросійські наративи у дописах підтвердила і судова мистецтвознавча експертиза, яку правоохоронці ініціювали для об’єктивного аналізу виявленого контенту. Антиукраїнську позицію священника засвідчили речові докази, які правоохоронці вилучили у ході санкціонованих судом обшуків за місцем проживання та проведення богослужінь священником», – повідомили в поліції.
Зазначається, що вдома та в храмі слідчі знайшли брошури та книги російських авторів, які виправдовують збройну агресію Росії проти України та заохочують ідею насильницького захоплення території інших держав, серед яких і Україна.
Серед знайденої поліграфічної продукції виявлено також роздруківки з піснями, що прославляють здобутки російських загарбників, а також публікації молитов зі згадками патріарха РПЦ Кирила Гундяєва, який дає благословення російським військовим на убивства українців.
Священнику інкримінують ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
Раніше повідомлялося, що священник Московської церкви на Житомирщині отримав підозру.
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