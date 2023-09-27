Глава міноборони Нідерландів назвала терміни постачання F-16 Україні

Фактичне постачання літаків Україні почнеться десь наступного року

Україна отримає винищувачі F-16 вже наступного року, а поки Нідерланди навчають пілотів ЗСУ. Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в етері MSNBC.



«Я не знаю, скільки часу займе це навчання, тому ми оцінюємо від шести до восьми місяців, що дійсно дуже швидко порівняно з тренуваннями, які ми проводимо з нашими пілотами», – йдеться у заяві.

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Вона також зазначила, що це залежить від безлічі факторів. Нідерланди працюють над навчальним центром у Румунії, який планується запустити якомога швидше.

«Фактичне постачання літаків почнеться десь наступного року», – сказала міністр.

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«Для нас важлива можливість: ми здійснюємо перехід на F-35, і саме з цієї причини ми можемо поставити F-16, щойно ми здійснимо перехід, те ж саме стосується Норвегії, те ж саме стосується Данії, тож ці речі це потребує часу», – додала Оллонгрен.

Раніше повідомлялося, що Бельгія розглядає можливість передачі Україні свої винищувачі F-16.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен підтвердив отримання від Сполучених Штатів схвалення на передачу Україні винищувачів F-16 після закінчення навчань льотчиків. Копенгаген направив Вашингтону запит щодо постачання літаків Києву й отримав «дружню відповідь».

Раніше Україна сформувала коаліцію для навчання пілотів на винищувачах F-16. Цей меморандум також підписали 11 країн коаліції з надання Україні літаків. Туди увійшли: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

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До слова, в Україні припускають, що українські пілоти на винищувачах F-16 почнуть виконувати бойові завдання вже цієї зими.