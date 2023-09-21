Експорт зерна: Україна та Польща будуть шукати спільне рішення

Міністр Сольський провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Телусом

Україна та Польща будуть шукати рішення щодо експорту української агропродукції, яке враховує інтереси обох країн. Про це повідомляє Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Як зазначається, міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський сьогодні провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Робертом Телусом.

Міністри обговорили ситуацію, а також пропозицію України щодо її врегулювання, та домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн.

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Сторони підтвердили тісні та конструктивні відносини, які ними багаторазово демонструвались та погодили, з урахуванням цього, виробити найближчим часом варіант взаємодії з питань експорту.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи «зернову кризу», порівняв Україну з потопельником, який хапається за все і може потягнути за собою на глибину інших. Анджей Дуда наголосив, що Польща має діяти у своїх інтересах попри допомогу Україні.

Раніше повідомлялося, що Польща викликала посла України через заяву Зеленського.