Священник Московської церкви на Житомирщині отримав підозру

Експертиза встановила, що вилучена продукція містить провокативні висловлювання щодо священників, вірян та прибічників інших конфесій

Проросійські агітаційні матеріали було виявлено під час безпекових заходів навесні 2022 року та обшуків на території місцевої єпархії УПЦ (МП) у червні цього року

Настоятелю церкви Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ МП, що на Житомирщині, отримав підозру. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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За даними Служби безпеки, клірик масово поширював прокремлівські листівки і брошури серед священників та прихожан релігійної громади Житомирщини.

«У ворожих «агітках» їхні автори зображали війну в Україні як «внутрішній громадянський конфлікт» і заперечували збройну агресію РФ проти України. Крім того, «тексти» друкованої продукції ображали релігійні почуття українців, принижували погляди вірян інших конфесій та формували ворожі настрої до них.

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«Встановлено, що клірик розповсюджував ворожу наочність за вказівкою свого митрополита, якому СБУ вже повідомила про підозру у злочинах проти України», – йдеться в повідомленні.

Проросійські агітаційні матеріали було виявлено під час безпекових заходів навесні 2022 року та обшуків на території місцевої єпархії УПЦ (МП) у червні цього року.

Експертиза встановила, що вилучена продукція містить провокативні висловлювання щодо священників, вірян та прибічників інших конфесій. Також зміст деяких листівок популяризував кремлівський «погляд» на історію Української державності.

Настоятелю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної та релігійної ворожнечі, приниження національної честі, гідності та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, вчинених службовою особою та за попередньою змовою групою осіб).

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Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що СБУ повідомила про підозру скандальному митрополиту Московської церкви на Сумщині.