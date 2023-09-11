Окупанти атакували «Шахедами» батьківщину Кучми (фото)

Внаслідок обстрілу сталась пожежа двоповерхового житлового будинку

Сьогодні, 11 вересня, російські терористи атакували двома дронами-камікадзе село Чайкине Новгород-Сіверської громади Чернігівської області. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

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«Унаслідок обстрілу сталась пожежа двоповерхового житлового будинку», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, унаслідок атаки РФ постраждалих та загиблих немає.

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Зазначимо, що Чайкине – батьківщина другого президента України Леоніда Кучми.

Нагадаємо, ворог атакував Кривий Ріг «Шахедами» та ракетами.

До слова, триває 565-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на сході та ведення наступальної операції на півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.