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Повітряні сили повідомили, скільки F-16 потрібно для України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили, скільки F-16 потрібно для України
Винищувач F-16
фото з відкритих джерел

60 літаків – це кількість, яка необхідна для забезпечення захисту неба над Україною

Україні необхідно провести модернізацію застарілої радянської техніки та замінити застарілі літаки на винищувачі F-16. Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю «Суспільному».

За його заявою, раніше було озвучено кількість 128 винищувачів F-16, що відповідає кількості старих літаків, які можна замінити. При цьому він не виключив, що навіть у такому випадку радянські літаки лишатимуться поруч з F-16, тому що вони ефективно б'ють окупанта – ракетами HARM, бомбами JDAM, SCALP, Storm Shadow.

Ігнат також назвав число 60 літаків – це кількість, яка необхідна для забезпечення захисту неба над Україною.

«Давайте поставимо приблизно по два літаки на різних оперативних аеродромах у різних регіонах країни. Таким чином, ми будемо готові до реагування на будь-які ракетні або дронові атаки, незалежно від їхньої масштабності. В порівнянні з нашим поточним винищувачем, який не може ефективно протистояти «Шахеду», нові літаки F-16 зможуть долати цю проблему завдяки наявності відповідного радару та здатності «захопити» ціль», – пояснив він.

Раніше повідомлялося, що частина українських пілотів, що проходить навчання на американських винищувачах F-16 в Данії, вже пройшла підготовку й готова приступити до льотних тренувань. 

Нагадаємо,  22 серпня у Данії група із восьми пілотів розпочала навчання на винищувачах F-16. Це відбулося у межах передачі Україні цих літаків.

Зазначимо, Україна має право використовувати винищувачі F-16, які передадуть Данія та Нідерланди, лише на своїй території.

До слова, коаліція винищувачів буде розширюватися, тож Україна отримає більше винищувачів, аніж те, що вже пообіцяли союзники.

Теги: коаліція Нідерланди Данія навчання Україна Юрій Ігнат

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