На Закарпатті вчителька отримала штраф за булінг першокласниці

Педагогиня дозволяла собі ображати ученицю

Вчительку Копашнівської школи Хустського району, що на Закарпатті, суд оштрафував на 850 грн за систематичний булінг першокласниці. Адміністрація школи педагогиню від роботи не відсторонила, однак дала усне попередження. Про це розповіла директорка Копашнівської школи Оксана Лембей, пише «Суспільне».

У листопаді 2021 до адміністрації школи звернулася мама першокласниці зі скаргою. Жінка повідомила, що вчителька неправомірно ставиться до її дитини і написала заяву.

«У нас створена постійна комісія з розгляду випадків булінгу і це питання ми розглянули на засіданні комісії. Вчителька написала пояснювальну записку і усно пояснила цю ситуацію», – розповіла директорка школи.

За словами Оксани Лембей, мама учениці написала також заяву і у поліцію. «Вчителька та адміністрація закладу надавали пояснення до правоохоронних органів. Потім справу передали до суду», – додала директорка.

Суд зобов'язав вчительку сплатити 850 грн штрафу

У постанові Хустського районного суду зазначили: «Вчителька початкових класів Копашнівської загальноосвітньої школи I-III ступенів із жовтня 2021 року систематично вчиняла психологічний булінг відносно учениці 1-А класу. 24 листопада 2021 року у присутності інших учнів вчителька використовувала образливі слова в адресу учениці».

На судове засідання вчителька не з'явилася, однак визнала свою вину та подала заяву про розгляд справи за її відсутності. Суддя Хустського районного суду врахувала пояснення вчительки, протоколи поліцейських та відеозапис події від 24.11.2021 року та визнала вчительку винною у вчиненні адміністративного правопорушення за ст. 173-4 ч.1 КУпАП та зобов'язала сплатити штраф у сумі 850 грн. Також педагогиня мала сплатити 454 гривні судового збору.

Ученицю перевели у паралельний клас

За словами директорки Копашнівської школи, першокласницю перевели у паралельний клас, вчительку від роботи не відсторонили.

«Це перший випадок. На неї ніяких скарг не було ні офіційних, ні усних. Тому було усне попередження. Ми перевели дівчинку у паралельний клас і наразі конфлікт вичерпаний, – сказала керівниця закладу. – Я особисто спілкувалася з мамою. Вона каже: наразі дитина комфортно почуває себе у новому класі, все добре. Психолог шкільний проводив дослідження з дівчинкою і її класом, все добре. Ніякого страху ні до вчителів, ні до школи дівчинка немає. Її добре сприйняв колектив», – додала Оксана Лембей.

Нагадаємо, поліція зафіксувала булінг з боку вчительки в Обухові: била дітей головою об парту.

Читайте також: