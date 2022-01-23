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    10 областей України залишаються у «помаранчевій» зоні карантину

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    Після свят все більше регіонів України переходять у помаранчеву зону - 10 областей України залишаються у «помаранчевій» зоні карантину
    Після свят все більше регіонів України переходять у помаранчеву зону
    фото з відкритих джерел

    Найбільше нових хворих виявили у Сумській області

    Станом на 23 січня в Україні налічують 10 «помаранчевих» зон. Вони на тлі погіршення епідеміологічної ситуації в країні вже перевищили показники захворюваності «жовтої» зони. Про це свідчать дані МОЗ.

    Так, у «помаранчевій» зоні знаходяться такі області:

    • Сумська область – коефіцієнт виявлених випадків Covid станом на 22 січня становить 37,3%, але рівень госпіталізацій – 17,3%;
    • Івано-Франківська – 34,1%, госпіталізації – 86%;
    • Житомирська – 28,1%, шпиталізації – 16,5%;
    • Тернопільська – 25,1%, рівень госпіталізацій – 41,8%;
    • Чернігівська – 24,6%, а також 17,9%;
    • Хмельницька – 22,6%, госпіталізації – 7,5%;
    • Львівська – 21,1%, 80,8%;
    • Вінницька – 20,9%, госпіталізації – 36,4%;
    • Рівненська – 20,2%, госпіталізації – 66,4%;
    • Чернівецька – 18,9%, 41%.

    Статистика МОЗ

    Статистика МОЗ

    Нагадаємо, За добу 22 січня в Україні зафіксовано 15 444 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 2 298, медпрацівників – 264).

    Нагадаємо, наступного тижня Івано-Франківська область переходить до «червоної» зони карантину через погіршення ситуації із коронавірусом.

    До речі, в інтерв’ю «Главкому» директор Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк повідомив, що наразі пацієнти, що звертаються по медичну допомогу через коронавірусну хворобу, загалом переносять її значно легше, ніж це було тоді, коли циркулював інший штам.

    Міністерство охорони здоров'я України назвало симптоми нового штаму коронавірусу «Омікрон». Найчастіші з них – нежить та головний біль.

    Згідно з висновками Всесвітньої організації охорони здоров'я, новий штам Covid-19 є особливо небезпечним для невакцинованих людей.

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    Теги: здоров'я Україна хвороби карантин коронавірус
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    10 областей України залишаються у «помаранчевій» зоні карантину