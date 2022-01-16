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    Змушували ковтати цигарки: у Запорізькій області підлітки знущалися з однокласника

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    Колишні однокласники&nbsp;били 14-річного Єгора, гасили об нього недопалки, поливали холодною водою - Змушували ковтати цигарки: у Запорізькій області підлітки знущалися з однокласника
    Колишні однокласники били 14-річного Єгора, гасили об нього недопалки, поливали холодною водою
    фото з відкритих джерел

    У екзекуції брали участь шестеро неповнолітніх

    У Запорізькій області поліція розслідує справу про катування групою підлітків неповнолітнього. За словами матері 14-річного Єгора, який постраждав від знущань, його, зокрема, змушували ковтати підпалені сигарети та обливали роздягненого на вулиці холодною водою.

    Як інформує Відділ комунікації поліції Запорізької області, вчора близько 23:40 до відділу поліції №6 Запорізького районного управління надійшло повідомлення від матері 14-річного підлітка про те, що з її сина знущались однолітки.

    Попередньо встановлено, що ввечері 15 січня група неповнолітніх – шестеро осіб віком від 12 до 15 років – запросила свого колишнього однокласника до будинку одного з них в селищі міського типу Кушугум. Там вони били хлопця, принижували та всіляко знущалися.

    У поліції зазначили, що родичі почали шукати хлопця самостійно, бо мобільний був вимкнений, а його вже кілька годин не було вдома.

    Особи всіх шістьох зловмисників встановлено, правоохоронці доставили їх до відділу поліції, де опитали у присутності батьків.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 (катування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

    Як розповіла виданню «061.ua» мама 14-річного Єгора, колишні однокласники жорстоко знущалися з її сина: били, гасили об нього недопалки, поливали холодною водою, роздягли та вивели на вулицю.

    «Йому подзвонила дівчинка, і він пішов на зустріч. Я його знайшла близько 18:00. У нього відібрали телефон. Він не прийшов додому, і я почала дзвонити йому, але його телефон був відключений. Потім я знайшла його старий телефон і почала обдзвонювати всіх, хто є в записній книжці. Мені сказали, що бачили його зі Славком. Знайшла маму цього хлопчика, і нам сказали адресу, за якою він проживає. Не знаю, що вони з ним зробили б, якби я не приїхала. Було 7 осіб. І хлопчики, і дівчатка. Мені його вивели. Придумали казку, що його знайшли... На тілі Єгора опіки від сигарети. Його змушувати ковтати підпалені сигарети. Змушували роздягатися, на вулицю виводили й холодною водою обливали. Якісь гроші з нього вибивали», – розповіла мама потерпілого.

    Вона каже, що викликала «швидку» і поліцію, які приїхали оперативно.

    Раніше повідомлялося, що у черкаському дошкільному закладі спеціального типу, де навчаються діти із вадами розвитку, зафіксували факт булінгу.

    Нагадаємо, раніше у Черкасах директорка Палацу молоді обізвала батьків, що дають дітям екзотичні імена, «ублюдками».

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    Теги: діти гроші телефон булінг поліція
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    Змушували ковтати цигарки: у Запорізькій області підлітки знущалися з однокласника