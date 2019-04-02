Вибухи у Кропивницькому: суд заарештував другого підозрюваного



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Увечері 27 березня на відкритій автостоянці у Кропивницькому виникла пожежа в автоцистернах для зрідженого газу з подальшими вибухами

Прокуратура готує апеляцію на обидва рішення

Суд арештував з можливістю внесення застави другого підозрюваного у вибухах на автостоянці в Кропивницькому.

Про це УП повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

«Другому підозрюваному в масштабних вибухах у Кропивницькому щойно обрано запобіжний захід у вигляді арешту, з можливістю внесення застави у понад мільйон гривень», - розповів у понеділок ввечері прес-секретар ГПУ.

Він уточнив, що цей підозрюваний є керівником підприємства. Прокуратура клопотала про його арешт без можливості внесення застави.

Ще раніше інженеру підприємства було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час і його зобов’язали носити електронний браслет. Водночас прокурори клопотали про взяття його під варту.

Прокуратура готує апеляцію на обидва рішення.

Зазначимо, що 31 березня водiй автоцистерни, яка вибухнула на автомобiльнiй стоянцi у Кропивницькому, помер у лiкарнi.

Нагадаємо, увечері 27 березня на відкритій автостоянці у Кропивницькому виникла пожежа в автоцистернах для зрідженого газу з подальшими вибухами.

Під час пожежі на автостоянці в Кропивницькому згоріли вщент 18 автомобілів. Ще 10 транспортних засобів пошкоджені.

Внаслідок вибуху постраждало четверо людей, з них двоє співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Слідчі назвали причини вибуху у Кропивницькому.

За фактом масштабних вибухів на газовій заправці у Кропивницькому двом особам оголосили підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.