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    Події в Україні

    Вибухи у Кропивницькому: суд заарештував другого підозрюваного

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    Увечері 27 березня на відкритій автостоянці&nbsp;у Кропивницькому&nbsp;виникла пожежа&nbsp;в автоцистернах&nbsp;для зрідженого газу з подальшими вибухами - Вибухи у Кропивницькому: суд заарештував другого підозрюваного
    Увечері 27 березня на відкритій автостоянці у Кропивницькому виникла пожежа в автоцистернах для зрідженого газу з подальшими вибухами

    Прокуратура готує апеляцію на обидва рішення

    Суд арештував з можливістю внесення застави другого підозрюваного у вибухах на автостоянці в Кропивницькому.

    Про це УП повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

    «Другому підозрюваному в масштабних вибухах у Кропивницькому щойно обрано запобіжний захід у вигляді арешту, з можливістю внесення застави у понад мільйон гривень», - розповів у понеділок ввечері прес-секретар ГПУ.

    Він уточнив, що цей підозрюваний є керівником підприємства. Прокуратура клопотала про його арешт без можливості внесення застави.

    Ще раніше інженеру підприємства було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час і його зобов’язали носити електронний браслет. Водночас прокурори клопотали про взяття його під варту.

    Прокуратура готує апеляцію на обидва рішення.

    Зазначимо, що 31 березня водiй автоцистерни, яка вибухнула на автомобiльнiй стоянцi у Кропивницькому, помер у лiкарнi.

    Нагадаємо, увечері 27 березня на відкритій автостоянці у Кропивницькому виникла пожежа в автоцистернах для зрідженого газу з подальшими вибухами. 

    Під час пожежі на автостоянці в Кропивницькому згоріли вщент 18 автомобілів. Ще 10 транспортних засобів пошкоджені.

    Внаслідок вибуху постраждало четверо людей, з них двоє співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Слідчі назвали причини вибуху у Кропивницькому

    За фактом масштабних вибухів на газовій заправці у Кропивницькому двом особам оголосили підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки. 

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