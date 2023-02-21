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У Туреччині чекають нових землетрусів: сейсмолог повідомив деталі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Туреччині чекають нових землетрусів: сейсмолог повідомив деталі
Сейсмолог розповів, що найбільш обережними потрібно бути мешканцям міста Адана, та прилеглих районів
фото: https://www.ogretmenlericin.com

Турецький науковець переконує, що у Туреччині можливі нові землетруси, втім, не такої сили як попердні

Два землетруси магнітудою 6,4 і 5,8 сталися в Хатаї з інтервалом у 3 хвилини. Деякі пошкоджені будівлі в місті були зруйновані в результаті землетрусу. За останніми даними, кількість жертв землетрусу зросла до 6 осіб. Кількість поранених – 294 особи. 

«Після двох землетрусів у Хатаї було 90 афтершоків. Загинули шестеро людей, 294 отримали поранення, з них 18 перебувають у тяжкому стані», – повідомили представники влади.

Хатай був одним із міст, які найбільше постраждали від землетрусів у Кахраманмараші. Поки місто намагалося оговтатись та залікувати рани від попереднього землетрусу, вчора ввечері його знову потрясло, і цей землетрус може бути не останнім у найближчий час. 

Небезпека триває 

Професор, доктор геологічних наук з Туреччини Начі Гьорюр повідомив, що небезпека повторних землетрусів у регіоні зберігається, і розповів яким містам потрібно бути особливо пильними. 

«Коли в якомусь місці відбувається землетрус, частина вивільненої енергії також передається на північ-південь, наприклад, відповідно до масштабу цього розлому, частина її передається на північ, а частина – на південь. Іншими словами, енергія не повністю розряджається і розсіюється в атмосфері.

«Коли стався землетрус у Кахраманмараші, я повідомив, що Туреччині слід звернути увагу на басейн навколо міста Адана та регіон Хатай на півдні. Оскільки там відбуватиметься передача енергії до нерозривних розломів, вони можуть розірватися та спричинити землетруси. Зараз цей землетрус стався в Хатаї. 6,4 балів  це не мало. Ми не очікуємо сильного землетрусу на розломі Олюденіз, тобто на ділянці від міст Мараш до міста Хатая в межах Туреччини», – зазначив він. Гьорюр також звернув увагу на те, що максимально обережним потрібно бути  мешканцям турецького міста Адана, оскільки там  є відгалуження Східно-Анатолійського розлому. Можливо, туди передавалася енергія, один із них міг спрацювати і викликати ще один землетрус», – сказав фахівець. 

Нагадаємо, вчора в Туреччині сталось два нових потужних землетруси. О 20:04 за місцевим часом у районі Дефне, у провінції Хатай стався потужний землетрус магнітудою 6,4 бали. О 20.07 стався ще один землетрус магнітудою 5,8 бали, епіцентр якого знаходився в районі Самандаг, провінції Хатай.

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Теги: місто землетрус небезпека басейн поранення

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