На Донеччині зафіксували найбільше жертв за день із часу обстрілу вокзалу Краматорська

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо

Протягом 3 травня російські окупанти вбили 21 мирного мешканця Донеччини та поранили ще 27. Це найбільша кількість жертв за один день відтоді, як росіяни обстріляли залізничний вокзал Краматорська. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Зокрема, протягом дня загинули 10 цивільних в Авдіївці, 5 – у Лимані, 4 – у Вугледарі, 1 – у Великій Новосілці та 1 – у Шандриголовому.

Також вдалося уточнити інформацію щодо двох загиблих у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

Загалом із часу повномасштабного вторгнення РФ в Україну внаслідок дій окупантів на Донеччині вже загинули 315 цивільних та ще 942 людини постраждали.

Нагадаємо, що вдень 3 травня рашисти почали штурм «Азовсталі».

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