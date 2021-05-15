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    На Луганщині п’яний водій наїхав на групу підлітків, є загиблий

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    Внаслідок ДТП від отриманих тілесних ушкоджень 14-річний хлопець загинув на місці - На Луганщині п’яний водій наїхав на групу підлітків, є загиблий

    Внаслідок ДТП від отриманих тілесних ушкоджень 14-річний хлопець загинув на місці

    Фото пресслужби поліції Луганської області

    Троє підлітків госпіталізовані до лікарні з чисельними переломами кінцівок

    На Луганщині внаслідок наїзду автомобіля на чотирьох підлітків один з них загинув, троє госпіталізовані.

    Про це повідомили у пресслужбі поліції Луганської області.

    14 травня о 22.51 до Сватівської поліції надійшло повідомлення про те, що в с. Містки, на вул. Покровській, неподалік будинку 58, трапилась ДТП з травмованими.

    Поліцейські встановили, що 34-річний мешканець с. Кругле, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на автомобілі «Рено-Меган» здійснив наїзд на чотирьох підлітків мешканців с. Містки, які йшли по проїжджій частині дороги у попутному автомобілю напрямку.

    Внаслідок ДТП від отриманих тілесних ушкоджень 14-річний хлопець загинув на місці.

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    На Луганщині п’яний водій наїхав на групу підлітків, є загиблий
    На Луганщині п’яний водій наїхав на групу підлітків, є загиблий
    На Луганщині п’яний водій наїхав на групу підлітків, є загиблий
    На Луганщині п’яний водій наїхав на групу підлітків, є загиблий
    На Луганщині п’яний водій наїхав на групу підлітків, є загиблий
    На Луганщині п’яний водій наїхав на групу підлітків, є загиблий
    Фото пресслужби поліції Луганської області

    Ще троє підлітків – 14-річний хлопець, 13-річна та 15-річна дівчата – госпіталізовані до лікарні з чисельними переломами кінцівок. Молодша з них перебуває в реанімації у важкому стані.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286-1 ч. 3 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Водій автомобіля затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

    Теги: ДТП кримінал Луганщина дороги водій
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