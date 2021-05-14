У Авакова розповіли, скільки камер на дорогах буде встановлено до кінця року

Заступник міністра внутрішніх справ розказав про плани по встановленню нових камер

В Україні побільшає камер автоматичної фіксації порушення правил дорожнього руху. До кінця року Міністерство внутрішніх справ планує встановити ще декілька сотень нових девайсів. То ж до 2022-го на українських дорогах вже працюватиме близько 400 комплексів автофіксації порушень.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко 13 травня на форумі «Україна 30. Безпека країни».

«Ми плануємо реалізувати відразу 4 підходи: встановлення камер фотовідеофіксації трьох типів, посилення законодавчої бази, поліпшення дорожньої інфраструктури та системи статистики по ДТП», - зазначив Геращенко.

Також заступник Арсена Авакова додав, що народні депутати розробляють новий проект закону, який дозволить використовувати мобільний телефон, як фактор фіксації порушення ДТП.

«Ми вивчили світовий досвід, коли кожен телефон у машині, якщо його правильно встановити, фіксує порушення ПДР. Водію достатньо клікнути на екран і поліція отримає інформацію про порушення. Якщо нам вдасться реалізувати всі задумані проекти, то безпека на дорогах України буде, як у Швеції», - сказав він.

Станом на травень 2021 року в Україні вже встановлено 92 комплекси фотовідеофіксації порушень ПДР. До 1 червня їх має бути вже 130, а до кінця року - заплановано близько 400.

При цьому поки камери не призвели до поліпшення безпеки на дорогах. Про що свідчить статистика аварій. Детально про це «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.