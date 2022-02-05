Водіям слід готуватися до рейдів на дорогах: коли чекати

Автомобілістів попередили, що будуть перевіряти

Кабінет міністрів визначив порядок проведення рейдових перевірок на дорогах. Так, рейдова перевірка (перевірка на дорозі) здійснюватиметься на підставі щотижневого графіка, на всіх видах автомобільних доріг на маршруті руху в будь-який час з урахуванням інфраструктури (автовокзали, автостанції, автобусні зупинки, місця посадки та висадки пасажирів, стоянки таксі і транспортних засобів, місця навантаження та розвантаження вантажних автомобілів, зони габаритно-вагового контролю, інші об’єкти, що використовуються автомобільними перевізниками для забезпечення діяльності автомобільного транспорту) щодо додержання автомобільними перевізниками вимог законодавства про автомобільний транспорт. Про це пише mmr.

Як зазначається, під час проведення рейдової перевірки додатково перевірятимуть виконання приписів щодо усунення порушень вимог законодавства про автомобільний транспорт, винесених за результатами розгляду справ про порушення вимог законодавства про автомобільний транспорт, які можливо перевірити під час проведення рейдової перевірки (перевірки на дорозі).

Також під час проведення рейдової перевірки також можливе:

використання засобів фото- і відеофіксації процесу перевірки, у тому числі в автоматичному режимі;

здійснення опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення адміністративного правопорушення, свідками якого вони були або могли бути.

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