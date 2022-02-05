На Запоріжжі чоловік облив пивом заступника мера (фото)
Чоловіку загрожує покарання у вигляді обмеження волі терміном до п'яти років
Житель Гуляйполя зайшов до кабінету заступника міського голови, облив його пивом та зірвав нараду. Про це повідомляє пресслужба поліції Запорізької області.
Зазначається, що у приміщенні виконавчого комітету проходила робоча нарада, яку проводив заступник голови Гуляйпільської ОТГ.
«Несподівано до кабінету увійшов чоловік у стані алкогольного сп'яніння. Він поводився грубо, а також погрожував застосувати фізичну силу стосовно керівника товариства. Тримаючи в руках скляну пляшку з алкогольним напоєм, він облив заявника, його робоче місце, оргтехніку та документи», – йдеться у повідомленні.
Правопорушником виявився раніше засуджений за самовільний відхід із військової частини або місця служби 49-річний мешканець Гуляйполя.
Чоловікові повідомили про підозру у скоєнні хуліганства (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу). Фігуранту загрожує покарання у вигляді обмеження волі терміном до п'яти років.