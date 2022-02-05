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    На Запоріжжі чоловік облив пивом заступника мера (фото)

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    У Запорізькій області чоловік облив пивом заступника мера та зірвав нараду - На Запоріжжі чоловік облив пивом заступника мера (фото)
    У Запорізькій області чоловік облив пивом заступника мера та зірвав нараду
    фото: Нацполіція

    Чоловіку загрожує покарання у вигляді обмеження волі терміном до п'яти років

    Житель Гуляйполя зайшов до кабінету заступника міського голови, облив його пивом та зірвав нараду. Про це повідомляє пресслужба поліції Запорізької області.

    Зазначається, що у приміщенні виконавчого комітету проходила робоча нарада, яку проводив заступник голови Гуляйпільської ОТГ.

    «Несподівано до кабінету увійшов чоловік у стані алкогольного сп'яніння. Він поводився грубо, а також погрожував застосувати фізичну силу стосовно керівника товариства. Тримаючи в руках скляну пляшку з алкогольним напоєм, він облив заявника, його робоче місце, оргтехніку та документи», – йдеться у повідомленні.

    Правопорушником виявився раніше засуджений за самовільний відхід із військової частини або місця служби 49-річний мешканець Гуляйполя.

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    На Запоріжжі чоловік облив пивом заступника мера (фото)
    На Запоріжжі чоловік облив пивом заступника мера (фото)
    На Запоріжжі чоловік облив пивом заступника мера (фото)
    фото: Нацполіція

    Чоловікові повідомили про підозру у скоєнні хуліганства (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу). Фігуранту загрожує покарання у вигляді обмеження волі терміном до п'яти років.

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    Теги: документи Запорізька область чоловік
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    На Запоріжжі чоловік облив пивом заступника мера (фото)