Чоловік із ножем напав на відвідувачів торгового центру у Полтаві: є загиблий

Поліція розслідує обставини сварки та вбивства у торговому центрі

Причиною вбивства могла стати сварка між відвідувачами

У Полтаві сьогодні, 5 лютого, чоловік із ножем поранив двох людей у торговому центрі на проспекті Миру. Один з потерпілих від отриманих поранень помер, повідомляє пресслужба поліції Полтави.

Попередньо встановлено, що у торговому центрі посварилися відвідувачі. У ході конфлікту один з них завдав удари ножем двом своїм суперникам.

«Унаслідок отриманих тілесних ушкоджень один чоловік помер на місці. Іншому надається медична допомога. Особою, що обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, є чоловік, 1959 року народження», – розповіли в поліції.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактами умисного вбивства та замаху на вбивство. Наразі вирішується питання щодо затримання можливого нападника. Обставини інциденту поки з'ясовуються.

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