У Києві пасажирам довелося штовхати маршрутку (відео)

Кияни незадоволені якістю послуг столичних перевізників

У Києві пасажирам маршрутки довелося штовхати автобус, аби він завівся. Про це повідомляє dtp.kiev.ua 2 грудня.

Інцидент трапився на вул. Академіка Туполєва.

На відео видно, що маршрутка не змогла завестися. Чотири чоловіки її штовхають, щоб розігнати маршрутку та запустити двигун.

«Гарний фітнес перед роботою. А скоро таке «задоволення» може коштувати 20 грн», – йдеться в дописі до відео.

Нагадаємо, 30 листопада біля будівлі Київської міської держадміністрації відбулася акція протесту проти старих маршруток на вулицях столиці. Протестувальники привезли під мерію тюки соломи і живих баранів.

Наразі столична влада проводить роботу з очищення вулиць міста від старих іржавих маршруток.

Четверо перевізників подали позов до суду на Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації. Перевізники хочуть заборонити КМДА проводити перевірки виконання умов договорів та розривати договори з перевізниками у разі виявлення суттєвих порушень.

Місто виграло апеляцію і Шостий апеляційний адміністративний суд скасував ухвалу Окружного адміністративного суду Києва про заборону Департаменту транспортної інфраструктури здійснювати перевірки на маршрутах ПП «Універсал-Транс» на всіх його 17 маршрутах.

Також Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації розірвав з двома перевізниками договори на обслуговування 21 міського маршруту загального користування. Рішення про розірвання договорів на маршрутах, на яких загалом здійснюють перевезення 172 автобуси, було ухвалене 6 жовтня за результатами перевірки документів у рамках проведення аудиту з боку Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту Київської міської державної адміністрації.

КМДА оголосила про проведення 10 грудня чергового конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування і ще посилила вимоги до перевізників.

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