На Житомирщині вантажівка зіткнулася із маршруткою: чотири людини загинули
У результаті зіткнення загинули водій маршрутки та троє пасажирів
Фура з напівпричепом виїхала на зустрічну смугу руху
У Коростенському районі на Житомирщині у результаті зіткнення маршрутного мікроавтобуса з вантажівкою загинуло четверо людей.
Про це повідомляє поліція Житомирської області.
ДТП сталася у суботу в другій половині дня на 143 км автошляху Київ-Ковель, на виїзді із села Грозино. За попередніми даними, відбулося лобове зіткнення маршрутного мікроавтобуса, що їхав з Києва до смт Лугини, з фурою з напівпричепом, що виїхала на зустрічну смугу руху.
У результаті зіткнення загинули водій маршрутки та троє пасажирів. Водій вантажівки, 64-річний житель Запоріжжя, отримав травми.
На місці події працюють поліцейські, які з’ясовують причини та обставини аварії, а також встановлюють особи загиблих.
Нагадаємо, у Дніпрі в ДТП потрапив весільний кортеж. Серед постраждалих двоє дітей.