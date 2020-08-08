На Житомирщині вантажівка зіткнулася із маршруткою: чотири людини загинули



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У результаті зіткнення загинули водій маршрутки та троє пасажирів Фото: Нацполіція

Фура з напівпричепом виїхала на зустрічну смугу руху

У Коростенському районі на Житомирщині у результаті зіткнення маршрутного мікроавтобуса з вантажівкою загинуло четверо людей.

Про це повідомляє поліція Житомирської області.

ДТП сталася у суботу в другій половині дня на 143 км автошляху Київ-Ковель, на виїзді із села Грозино. За попередніми даними, відбулося лобове зіткнення маршрутного мікроавтобуса, що їхав з Києва до смт Лугини, з фурою з напівпричепом, що виїхала на зустрічну смугу руху.

У результаті зіткнення загинули водій маршрутки та троє пасажирів. Водій вантажівки, 64-річний житель Запоріжжя, отримав травми.

На місці події працюють поліцейські, які з’ясовують причини та обставини аварії, а також встановлюють особи загиблих.

Нагадаємо, у Дніпрі в ДТП потрапив весільний кортеж. Серед постраждалих двоє дітей.