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    Події в Україні

    На Житомирщині вантажівка зіткнулася із маршруткою: чотири людини загинули

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    <p>У&nbsp;результаті зіткнення загинули водій маршрутки та&nbsp;троє пасажирів</p> - На Житомирщині вантажівка зіткнулася із маршруткою: чотири людини загинули

    У результаті зіткнення загинули водій маршрутки та троє пасажирів

    Фото: Нацполіція

    Фура з напівпричепом виїхала на зустрічну смугу руху

    У Коростенському районі на Житомирщині у результаті зіткнення маршрутного мікроавтобуса з вантажівкою загинуло четверо людей.

    Про це повідомляє поліція Житомирської області.

    ДТП сталася у суботу в другій половині дня на 143 км автошляху Київ-Ковель, на виїзді із села Грозино. За попередніми даними, відбулося лобове зіткнення маршрутного мікроавтобуса, що їхав з Києва до смт Лугини, з фурою з напівпричепом, що виїхала на зустрічну смугу руху.

    У результаті зіткнення загинули водій маршрутки та троє пасажирів. Водій вантажівки, 64-річний житель Запоріжжя, отримав травми.

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    На місці події працюють поліцейські, які з’ясовують причини та обставини аварії, а також встановлюють особи загиблих.

    Нагадаємо, у Дніпрі в ДТП потрапив весільний кортеж. Серед постраждалих двоє дітей.

    ДТП громадський транспорт вантажівки смерть водій Житомирщина
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