НАБУ повідомило про підозру екскерівнику «Центру обслуговування підрозділів МВС»

У 2020 році керівник установи вступив у змову із власниками компаній для заволодіння державними коштами під виглядом виконання договорів на постачання комп’ютерного обладнання

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру у заволодінні понад 16 млн грн. колишньому керівнику Державної установи «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України» та ще двом особам. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«15 червня 2024 року за процесуальним керівництвом прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні у 2020 році понад 16 млн гривень колишньому керівнику Державної установи «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України» МВС України та ще двом особам», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 2020 році керівник установи вступив у змову із власниками компаній для заволодіння державними коштами під виглядом виконання договорів на постачання комп’ютерного обладнання.

«Для реалізації схеми приватна компанія придбала обладнання в офіційного дилера на території України та перепродала його державній установі вже втричі дорожче. Для прикриття своєї діяльності створювалася видимість наявності конкурсних процедур шляхом залучення до будь-якої переговорної процедури пов'язаних юридичних осіб», – зазначається у повідомленні.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

ВАКС вже обрав запобіжний захід директору підприємства у вигляді підтримання вартості з альтернативним внесенням 3 млн гривень застави. За даними джерел підозру отримав Олександр Могила, який очолював держустанову у 2020 році.

Раніше повідомлялося, що НАБУ оголосило підозру ексзаступнику керівника Офісу президента Смирнову.