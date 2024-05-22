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НАБУ оголосило підозру ексзаступнику керівника Банкової Смирнову – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
НАБУ оголосило підозру ексзаступнику керівника Банкової Смирнову – ЗМІ
У березні Смирнова було звільнено з посади заступника керівника Офісу президента
фото з відкритих джерел

За даними ЗМІ, Андрій Смирнов отримав підозру щодо незаконного збагачення

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру ексзаступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову
Про це повідомляють «Українська правда» та «Дзеркало тижня» із посиланням на власні джерела.

Як зазначають журналісти, Андрій Смирнов отримав підозру щодо незаконного збагачення.

Жодних інших деталей джерела не надали. Журналісти звернулися по коментарі до правоохоронців і самого Смирнова.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 29 березня, підписав укази про звільнення Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступника керівника Офісу президента. Водночас Зеленський призначив нових заступників голови Офісу президента – ними стали Олена Ковальська та Ірина Мудра.

Як повідомлялося, згідно з розслідуванням журналістів, брат ексзаступника очільника Офісу президента Андрія Смирнова Ігор Смирнов торік придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, а також авто Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл.

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Теги: Андрій Смирнов Офіс президента підозра НАБУ

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