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Фігурант зливу з НАБУ Голик, який виїхав із України, вийшов на зв’язок

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Фігурант зливу з НАБУ Голик, який виїхав із України, вийшов на зв’язок
Голик протягом року вільно виїздив із України за перепустками посадовців Дніпропетровської ОДА, не маючи офіційних посад у владі
фото з відкритих джерел

Бізнесмен повідомив, що виїхав на законних підставах та планує повернутися 17 червня

Фігурант антикорупційного розслідування щодо «Великого будівництва» та власник скандального телефону зі «зливами» НАБУ бізнесмен Юрій Голик підтвердив, що дійсно перетнув кордон на виїзд з України, але планує повернутись найближчим часом.

Зокрема бізнесмен повідомив, що виїхав на законних підставах та планує повернутися 17 червня.

«Як і всі рази раніше, я виїхав за системою «Шлях». Повернусь у понеділок.

Інформацію стосовно цього виїзду, як і по всім попереднім, можна подивитися в деклараціях – там зазначено куди їздив і за чим. Впевнений, що у ЗМІ, які посилаються на «джерела в…», знайдуться і «джерела у митній службі»», – сказав Голик у коментарі «Українській правді».

Як повідомлялося, власник скандального телефону зі «зливами» НАБУ бізнесмен Юрій Голик залишив територію України. 

«Голик виїхав через систему «Шлях» з довідкою про інвалідність та перебуває в Австрії», – повідомило Zn.ua з посиланням на джерела.

У редакції «Главкома» опинилася копія розпорядження керівництва Дніпропетровської ОДА, яка підтверджує вільний виїзд Юрія Голика за кордон. Термін дії нової перепустки пів року – до 16 жовтня 2024 року.

Як раніше повідомляв «Главком», Голик протягом року вільно виїздив із України за перепустками посадовців Дніпропетровської ОДА, не маючи офіційних посад у владі.  Як волонтер, іІдеолог проєкту «Велике будівництво» Юрій Голик вільно пересувався світом під виглядом волонтера від благодійного фонду «Пісні, народжені в АТО». Засновником організації є колишній заступник уже ексголови Дніпропетровської ОДА Резніченка Володимир Юрченко. Він отримав дозвіл на перетин держкордону у квітні 2023 року. Це рішення діяло до 20 жовтня 2023 року. За кілька днів до закінчення терміну виїзду влада Дніпропетровщини видала новий наказ, яким пролонгувала перебування Голика за кордоном до 6 квітня 2024 року.

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Теги: НАБУ Юрій Голик

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