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Розслідування витоку даних: Директор НАБУ відсторонив від роботи свого першого заступника

Катерина Іванова
glavcom.ua
Розслідування витоку даних: Директор НАБУ відсторонив від роботи свого першого заступника
НАБУ: Колектив Бюро максимально зацікавлений в проведенні повного, всебічного та неупередженого розслідування
фото з відкритих джерел

У бюро зазначили, що громадськість будуть інформувати про перебіг та результати досудового розслідування

У Національному антикорупційному бюро України для забезпечення обʼєктивного досудового розслідування відсторонили від виконання посадових обов’язків першого заступника директора бюро. Про це НАБУ повідомило у Telegram.

«Для забезпечення обʼєктивного досудового розслідування, розпочатого за фактом ймовірного витоку інформації, наказом директора НАБУ за відповідною заявою про можливий конфлікт інтересів усунуто першого заступника директора НАБУ від виконання посадових обов’язків та керівництва, закріпленими у внутрішніх документах напрямами та підрозділами», – йдеться у повідомленні.

У бюро зазначили, що громадськість будуть інформувати про перебіг та результати досудового розслідування.

Також у НАБУ наголосили, що керівництво та колектив бюро максимально зацікавлені в проведенні повного, всебічного та неупередженого розслідування за цим фактом.

Нагадаємо, у співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів за місцем проживання пройшли обшуки. Інформацію про це підтвердила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У відомстві наголосили, що обшук проходив не в приміщені НАБУ, а в помешкані працівника.

Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) спільно з Нацполіцією проводить обшуки у Національному антикорупційному бюро (НАБУ). За словами Бутусова, проведення прокурорами обшуків у НАБУ продемонструвало  конфлікт між двома антикорупційними органами. Він припускає, що наслідки цього конфлікту будуть непередбачуваними, оскільки «справа може зачепити багатьох керівників».

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Теги: обшук прокуратура НАБУ розслідування конфлікт

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