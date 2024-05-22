«Швидко та делікатно». Смирнов прокоментував отримання підозри

За словами Смирнова, оголошення йому про підозру було анонсовано майже за пів року

Смирнов підтвердив вручення підозри від НАБУ

Ексзаступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов підтвердив, що отримав підозру від НАБУ. Також у нього провели обшук. Про це Смирнов повідомив у коментарі «Українській правді»

«Підтверджую інформацію ЗМІ про вручення мені повідомлення про підозру. Підозра не від СБУ, а від НАБУ», – сказав він.

За словами Смирнова, оголошення про підозру йому анонсували майже за пів року до сьогоднішнього дня «усіма можливими способами».

«Вручення підозри та обшук відбулися швидко та делікатно – до детективів зауважень немає. Для мене нічого незвичного не відбулося. Такі вже в нас сучасні реалії політики. Переконаний у своїй правоті в буду доводити її всіма доступними способами», – сказав ексзаступник Єрмака.

Водночас офіційної інформації про вручення підозри Смирнову українські правоохоронні відомства поки не публікували.

Нагадаємо, низка ЗМІ повідомили, що Національне антикорупційне бюро України оголосило підозру ексзаступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову нібито щодо незаконного збагачення.

Раніше президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 29 березня, підписав укази про звільнення Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступника керівника Офісу президента. Водночас Зеленський призначив нових заступників голови Офісу президента – ними стали Олена Ковальська та Ірина Мудра.

Як повідомлялося, згідно з розслідуванням журналістів, брат ексзаступника очільника Офісу президента Андрія Смирнова Ігор Смирнов торік придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, а також авто Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл.