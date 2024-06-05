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Пропонував хабар НАБУ та САП: оголошено підозру адвокату з компанії Масі Найєма

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Пропонував хабар НАБУ та САП: оголошено підозру адвокату з компанії Масі Найєма
Повідомляється, що підозру вручили 5 червня за участі детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ)
фото з відкритих джерел

На робочому місці та за місцем проживання адвоката були проведені обшуки

 
Адвокату юридичної компанії «Міллер» Олексію Носову повідомили про підозру у спробі дати хабаря. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Як повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), дії підозрюваного кваліфікували за  ч. 3 ст. 369 КК України («Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»).

Повідомляється, що підозру вручили 5 червня за участі детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Носову інкримінують пропозицію хабаря у розмірі 200 тис. доларів  детективу НАБУ та прокурору САП за ухвалення рішення про передачу справи стосовно підзахисного до іншого органу досудового розслідування. «Як вже повідомлялось, адвокат пропонував ці кошти прокурорам САП та детективам НАБУ за прийняття рішення про передачу кримінального провадження стосовно його підзахисного у справі щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн до іншого органу досудового розслідування», – йдеться у повідомденні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

На робочому місці та за місцем проживання адвоката були проведені обшуки.

Як раніше писав «Главком», у НАБУ не зазначили, хто підозрюється у хабарництві, проте згодом стало відомо, що справа стосується Олексія Носова. Він є партнером та адвокатом у юридичній фірмі «Міллер», яку заснував громадський діяч, юрист, воїн ЗСУ – Масі Найєм.

На своїй сторінці у Facebook Найєм відреагував на новину про викриття Носова. За словами Найєма, він відійшов від управління компанією ще на початку повномасштабного вторгнення, але «закон має бути один для всіх».

«Мені боляче. Навіть поки це слідча версія. Але закон має бути один для всіх не лише на словах. Зрештою, саме за такі цінності ми й воюємо. Усі крапки розставимо після перемоги. Боляче», – написав Масі Найєм.

У юридичній фірмі «Міллер» також відразу опублікували допис, щодо початку слідчих дій стосовно Олексія Носова. За словами юристів компанії, фірма будується на принципах чесності у відносинах з клієнтами та державою, тож там «не очікували такого від члена команди навіть на рівні слідчої версії».

«Тому за рішенням команди компанія розриває будь-які відносини з Олексієм Носовим, відповідні юридичні дії ми реалізуємо в найближчий час, коли Олексій буде на звʼязку. Ми докладаємо всіх зусиль для встановлення істини та сприятимемо офіційному розслідуванню», – йдеться у дописі компанії на Facebook.

Там також додали, що працівники фірми «Міллер» не будуть виступати захисниками підозрюваного ані публічно, ані у межах кримінального провадження.

Нагадаємо, адвокат та герой війни проти Росії Масі Найєм озвучив свою позицію щодо арешту президента Української асоціації футболу Андрія Павелка, який є його клієнтом. Юридична компанія «Міллер», власником якої є Масі Наєм, займається захистом Павелка у справі про розкрадання коштів, які УЄФА виділив на завод з виготовлення штучних полів в Україні.

До слова, НАБУ засекретило справи Найєма і Кубракова.

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Теги: прокуратура хабар НАБУ розслідування

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