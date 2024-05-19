Наклали чотири шви: стали відомі подробиці стану здоров'я Усика після перемоги над Ф'юрі

Усику наклали чотири шви через розсічення над правим оком

Після поєдинку український чемпіон вирушив до лікарні

Новоспеченому абсолютному чемпіону світу в надважкій вазі Олександру Усику наклали чотири шви через розсічення над правим оком після перемоги над Тайсоном Ф'юрі. Про це повідомив журналіст ESPN Марк Коппінжер з посиланням на промоутера українсього боксера Олександра Красюка.

Також були побоювання, що Усик отримав перелом щелепи під час бою проти «Циганського короля». Після поєдинку український чемпіон вирушив до лікарні за рекомендацією лікаря для кількох ренгтенів.

Однак, за словами Красюка, причиною була не підозра на перелом щелепи, занепокоєння стосувалося однієї з давніх травм Усика.

Водночас, Красюк запевнив, що Усик «безсумнівно» буде готовий до запланованого на 12 жовтня реваншу з Ф'юрі. Сам Олександр після візиту до лікарні прибув на пресконференцію, але стан свого здоров'я не коментував.

Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, який об'єднав чотири чемпіонські пояси – WBA, IBF, WBO, WBC. Усик після поєдинку звернувся до свого покійного тата зі словами: «Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили».

Після поєдинку Усик не прийшов на пресконференцію. Він потрапив до лікарні з підозрою на перелом щелепи.

Також Тайсон Ф'юрі заявив, що переміг у бою проти Олександра Усика. Відповідну заяву боксер зробив після поєдинку.

Зазначимо, що букмекери прогнозували перемогу Тайсону Ф'юрі.

До слова, Усик вийшов на ринг в образі козацького гетьмана. Боксер був одягнутий у каптан зеленого кольору, поверх якого накинув шубу. Шапка із трьома пір'їнами та боксерські рукавиці із синьо-жовтим принтом підкреслили його образ.