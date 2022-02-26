У Броварах громадян закликають не виходити на вулицю без жовтої стрічки на руці

Мер також закликав не виходити без нагальної потреби з дому

У Бровах мешканців закликають під час перебування на вулиці обов'язково ідентифікувати себе жовтою стрічкою. Її необхідно розміщувати на лівій руці. Про це повідомив мера міста Ігор Сапожко.

« Звертаюсь до цивільного населення Броварської громади! Сьогодні виключно усі мешканці Броварського району під час перебування на вулиці мають ідентифікувати себе жовтою стрічкою на лівій руці! » , – написав він.