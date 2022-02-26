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    У Броварах громадян закликають не виходити на вулицю без жовтої стрічки на руці

    &laquo;Ситуація надзвичайно серйозна!&raquo;,&nbsp;&ndash; сказав Сапожко - У Броварах громадян закликають не виходити на вулицю без жовтої стрічки на руці
    «Ситуація надзвичайно серйозна!», – сказав Сапожко
    фото: ДСНС

    Мер також закликав не виходити без нагальної потреби з дому

    У Бровах мешканців закликають під час перебування на вулиці обов'язково ідентифікувати себе жовтою стрічкою. Її необхідно розміщувати на лівій руці. Про це повідомив мера міста Ігор Сапожко.

    «Звертаюсь до цивільного населення Броварської громади! Сьогодні виключно усі мешканці Броварського району під час перебування на вулиці мають ідентифікувати себе жовтою стрічкою на лівій руці!», написав він.

    Мер також закликав не виходити без нагальної потреби з дому.

    «Ситуація надзвичайно серйозна! Без нагальної потреби не виходьте з дому, обмежте пересування по місту та території району!», додав Сапожко.

    Нагадаємо, 24 лютого окупанти нанесли два ракетних удари по Броварах – обстріляні дві військові частини, шестеро людей загинуло, 12 поранені.

    Ветеран Олександр Погребиський, який нині бере участь в обороні Києва, вранці 26 лютого після героїчної ночі звернувся до росіян.

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    Теги: мер населення час
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    У Броварах громадян закликають не виходити на вулицю без жовтої стрічки на руці