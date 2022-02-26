У Броварах громадян закликають не виходити на вулицю без жовтої стрічки на руці
Мер також закликав не виходити без нагальної потреби з дому
У Бровах мешканців закликають під час перебування на вулиці обов'язково ідентифікувати себе жовтою стрічкою. Її необхідно розміщувати на лівій руці. Про це повідомив мера міста Ігор Сапожко.
Мер також закликав не виходити без нагальної потреби з дому.
«Ситуація надзвичайно серйозна! Без нагальної потреби не виходьте з дому, обмежте пересування по місту та території району!», – додав Сапожко.
Нагадаємо, 24 лютого окупанти нанесли два ракетних удари по Броварах – обстріляні дві військові частини, шестеро людей загинуло, 12 поранені.
Ветеран Олександр Погребиський, який нині бере участь в обороні Києва, вранці 26 лютого після героїчної ночі звернувся до росіян.