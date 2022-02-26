МОЗ: жодна лікарня не закрилась, всі працюють і рятують поранених

Влада запевняє: фінансування медичних закладів в умовах воєнного стану буде безперебійним

Українські лікарі продовжують надавати медичну допомогу всім, хто її потребує. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Я пишаюсь нашими медиками, які сьогодні під обстрілами окупантів продовжують надавати медичну допомогу всім хто її потребує. Жодна лікарня не закрилась, всі працюють і рятують поранених. Уряд оперативно розглянув пропозицію Міністерства та підтримав запропоновані заходи щодо своєчасного забезпечення закладів охорони здоров'я фінансуванням. Прийняті урядом зміни до програми медичних гарантій передбачають, що кожного місяця ми виплачуватимемо 1/12 від загальної ціни договору, який заклад підписав із Національною службою здоров'я України, без додаткового надання лікарнями звітів за кількість наданих послуг», – сказав очільник МОЗ.

Окремо Ляшко наголосив, що у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, уряд прийняв зміни, які забезпечать безперебійне фінансування медичних закладів в умовах воєнного стану.

Як повідомляв «Главком», міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 25 лютого видав наказ щодо надання медичної допомоги в умовах воєнного стану військовослужбовцям, які беруть участь в операції об’єднаних сил.

Нагадаємо, війна з російськими окупантами триває третю добу. Минулої ночі уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.