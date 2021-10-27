Антивакцинаторка Савченко посварилася з Радуцьким у прямому етері

Савченко не захотіла відповідати, чи вакцинувалася: каже, це державна таємниця

Колишня народна депутатка Надія Савченко та голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації та експерт Михайло Радуцький емоційно обговорили питання вакцинації в Україні. Це сталося у прямому етері каналу «Україна 24».

Савченко знову відзначилася антивакцинарською риторикою та зауважила, що підозру за підроблений сертифікат про ковід-вакцинацію їй ніхто не вручив. Савченко розкритикувала вакцинальну кампанію в Україні.

«Після вакцин люди хворіють теж важко. Про це говорять не тільки медики чи лідери суспільних думок. Про це говорять лікарі, які реально працюють з людьми», – сказала вона.

Водночас Савченко не навела жодного реального прикладу. Радуцький емоційно кілька разів запитав у Савченко, чи вона вакцинована. Натомість ексдепутатка сказала, що це «державна таємниця» та відмовилася відповідати.

«Проведіть експертизу і докажіть, вакцинована я чи ні», – сказала вона.

«Ви ж порядна людина, ми всією країною визволяли вас з лап Москви… Ви вакциновані чи ні? Дайте відповідь. Ви ж не на каналі Медведчука», – сказав Радуцький.

Після цього між ними почалася словесна перепалка.

«Я за те, щоб ви відповідали в суді за купівлю підробленого сертифікату», – сказав Радуцький.

«Служіть народу України, а не народу Америки», – відповіла Савченко, транслюючи російську риторику.

Нагадаємо, раніше Савченко приплела Маска до коронавірусу та шокувала антивакцинаторськими заявами.

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