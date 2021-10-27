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    Антивакцинаторка Савченко посварилася з Радуцьким у прямому етері

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    Екснардепка звинуватила Радуцького у &laquo;служінні народу Америки&raquo; - Антивакцинаторка Савченко посварилася з Радуцьким у прямому етері
    Екснардепка звинуватила Радуцького у «служінні народу Америки»
    Скріншот із відео

    Савченко не захотіла відповідати, чи вакцинувалася: каже, це державна таємниця

    Колишня народна депутатка Надія Савченко та голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації та експерт Михайло Радуцький емоційно обговорили питання вакцинації в Україні. Це сталося у прямому етері каналу «Україна 24».

    Савченко знову відзначилася антивакцинарською риторикою та зауважила, що підозру за підроблений сертифікат про ковід-вакцинацію їй ніхто не вручив. Савченко розкритикувала вакцинальну кампанію в Україні.

    «Після вакцин люди хворіють теж важко. Про це говорять не тільки медики чи лідери суспільних думок. Про це говорять лікарі, які реально працюють з людьми», – сказала вона.

    Водночас Савченко не навела жодного реального прикладу. Радуцький емоційно кілька разів запитав у Савченко, чи вона вакцинована. Натомість ексдепутатка сказала, що це «державна таємниця» та відмовилася відповідати.

    «Проведіть експертизу і докажіть, вакцинована я чи ні», – сказала вона.

    «Ви ж порядна людина, ми всією країною визволяли вас з лап Москви… Ви вакциновані чи ні? Дайте відповідь. Ви ж не на каналі Медведчука», – сказав Радуцький.

    Після цього між ними почалася словесна перепалка.

    «Я за те, щоб ви відповідали в суді за купівлю підробленого сертифікату», – сказав Радуцький.

    «Служіть народу України, а не народу Америки», – відповіла Савченко, транслюючи російську риторику.

    Нагадаємо, раніше Савченко приплела Маска до коронавірусу та шокувала антивакцинаторськими заявами.

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    Теги: Надія Савченко коронавірус Михайло Радуцький
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    Антивакцинаторка Савченко посварилася з Радуцьким у прямому етері