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    Справа про «теракт у Раді»: суд розглянув запобіжний захід Савченко

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    Навесні 2018 року Надію Савченко запідозрили в причетності до планування теракту у Верховній Раді - Справа про «теракт у Раді»: суд розглянув запобіжний захід Савченко
    Навесні 2018 року Надію Савченко запідозрили в причетності до планування теракту у Верховній Раді
    скріншот з відео

    Суд повернув матеріали до прокуратури

    Броварський міськрайонний суд Київської області відмовився взяти під варту колишню народну депутатку Надію Савченко у справі про «теракт у Верховній Раді» та повернув матеріали до прокуратури. Про це Савченко повідомила у Facebook.

    «Обвинувальний акт зі звинуваченням Надії Савченко і Володимира Рубана «в підриві Верховної Ради мінометами з баржі, що пливе Дніпром», повернуто прокурору через необґрунтованість звинувачення», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, прокурору відмовлено в застосуванні запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою відносно Савченко і Рубана.

    Нагадаємо, навесні 2018 року Савченко запідозрили в причетності до справи керівника «Офіцерського корпусу» Володимира Рубана, вони нібито планували здійснити теракт у Верховній Раді. Їх заарештували, але через рік випустили з-під варти.

    Ексгенпрокурор Юрій Луценко у серпні 2018 року заявив, що під час слідства у справі Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва.

    8 березня 2018 року правоохоронці затримали Рубана під час його спроби потрапити в Україну з так званої ДНР.

    До слова, у листопаді цього року антивакцинаторка Савченко вийшла на мітинг у Києві (відео).

    Нагадаємо також, що нещодавно в аеропорту «Бориспіль» під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у колишньої нардепки Надії Савченко та її сестри Віри сертифікати вакцинації проти Covid-19 із явними ознаками підробки.

    Надія Савченко запевняє, що не підробляла та не купувала Covid-сертифікат.

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    Теги: Надія Савченко теракт прокуратура суд арешт
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    Справа про «теракт у Раді»: суд розглянув запобіжний захід Савченко