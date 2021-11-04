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    Антивакцинатори України та Молдови протестували з однаковими плакатами (фото)

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    Антвакцинатори з плакатами біля Верховної Ради - Антивакцинатори України та Молдови протестували з однаковими плакатами (фото)
    Антвакцинатори з плакатами біля Верховної Ради
    фото з відкритих джерел

    Дизайн плакатів виявився підозріло схожим

    В Україні та Молдові антивакцинатори використовували схожі плакати. Про це повідомив на своїй сторінці Twitter політичний оглядач та представник ТКГ Денис Казанський.

    «В Україні та Молдові один і той же дизайнер плакатів. Цікаво, хто б це міг бути?», - написав Казанський.

    Казанський опублікував знімки із протестних акцій проти вакцинації, які час від часу проходять і в Україні, і в Молдові.

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    Антивакцинатори України та Молдови протестували з однаковими плакатами (фото)
    Антивакцинатори України та Молдови протестували з однаковими плакатами (фото)
    Антивакцинатори України та Молдови протестували з однаковими плакатами (фото)

    На мітингу антивакцинаторів у Києві, що відбувся 3 листопада, дуже активною була група осіб, які тримали плакати з гаслами проти вакцинації з припискою «Terra Freedom», заявив у Facebook радник міністра молоді та спорту України Павло Булгак.

    За словами Булгака, лідером та ідеологом групи є громадянин Молдови В'ячеслав Валько, який у 2014 році балотувався до парламенту цієї країни, а зараз поширює фейки про коронавірус та вакцинацію від нього та підтримує антивакцинаторів в Україні.

    «Аналіз повідомлень групи показує, що так звана організація опору системно працює на дискредитацію заходів щодо протидії COVID-19 та вакцинації в Молдові, Україні та країнах Балтії шляхом організації пікетів та мітингів з типовими плакатами та символікою. Аналогічні мітинги та пікети проводились у Молдові, що дає підстави припускати, що група діє на користь РФ», – повідомив радник міністра.

    Як повідомляв «Главком», на цьому тижні антивакцинатори протестували під Верховною Радою України. Люди стояли з плакатами, на яких написано «Скажи ні обов’язковій вакцинації», «Скажи ні Covid-паспортам», «Скажи ні Covid-фашизму», «Ні вакцинації-чипізації» та ін.

    Також учасники мітингу проти вакцинації перекрили деякі вулиці в центрі Києва, у зв’язку з чим було серйозно ускладнено рух транспорту.

    Нагадаємо, колишня народна депутатка Надія Савченко у середу, 3 листопада, вийшла на мітинг антивакцинаторів, що проходив біля Верховної Ради.

    Читайте також: «Ні Covid-фашизму». Антивакцинатори мітингують під Радою
    Теги: Надія Савченко Twitter час
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    Антивакцинатори України та Молдови протестували з однаковими плакатами (фото)