Антивакцинатори України та Молдови протестували з однаковими плакатами (фото)

Дизайн плакатів виявився підозріло схожим

В Україні та Молдові антивакцинатори використовували схожі плакати. Про це повідомив на своїй сторінці Twitter політичний оглядач та представник ТКГ Денис Казанський.

«В Україні та Молдові один і той же дизайнер плакатів. Цікаво, хто б це міг бути?», - написав Казанський.

Казанський опублікував знімки із протестних акцій проти вакцинації, які час від часу проходять і в Україні, і в Молдові.

На мітингу антивакцинаторів у Києві, що відбувся 3 листопада, дуже активною була група осіб, які тримали плакати з гаслами проти вакцинації з припискою «Terra Freedom», заявив у Facebook радник міністра молоді та спорту України Павло Булгак.

За словами Булгака, лідером та ідеологом групи є громадянин Молдови В'ячеслав Валько, який у 2014 році балотувався до парламенту цієї країни, а зараз поширює фейки про коронавірус та вакцинацію від нього та підтримує антивакцинаторів в Україні.

«Аналіз повідомлень групи показує, що так звана організація опору системно працює на дискредитацію заходів щодо протидії COVID-19 та вакцинації в Молдові, Україні та країнах Балтії шляхом організації пікетів та мітингів з типовими плакатами та символікою. Аналогічні мітинги та пікети проводились у Молдові, що дає підстави припускати, що група діє на користь РФ», – повідомив радник міністра.

Як повідомляв «Главком», на цьому тижні антивакцинатори протестували під Верховною Радою України. Люди стояли з плакатами, на яких написано «Скажи ні обов’язковій вакцинації», «Скажи ні Covid-паспортам», «Скажи ні Covid-фашизму», «Ні вакцинації-чипізації» та ін.

Також учасники мітингу проти вакцинації перекрили деякі вулиці в центрі Києва, у зв’язку з чим було серйозно ускладнено рух транспорту.

Нагадаємо, колишня народна депутатка Надія Савченко у середу, 3 листопада, вийшла на мітинг антивакцинаторів, що проходив біля Верховної Ради.