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    Поліція вручила підозру Савченко

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    Сестри Савченко використовували підроблений сертифікат про вакцинацію&nbsp; - Поліція вручила підозру Савченко
    Сестри Савченко використовували підроблений сертифікат про вакцинацію 
    фото з відкритих джерел

    Підозру також отримала сестра екснардепки

    Колишній народній депутатці Надії Савченко та її сестрі Вірі вручили підозру у справі про використання підробленого ковід-сертифікату в аеропорту. Про це написав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у Facebook.

    «Всі, хто порушує закон, мають бути готові понести відповідальність! Незалежно від того, чи ви Герой України, екснардеп або просто громадянин», – заявив він.

    Міністр додав, що усі, хто задумується купити такі підроблені сертифікати, ПЛР-тести чи зробити їхню копію в спеціалізованих програмах, мають пам’ятати, що одне таке рішення залишить відбиток на всьому майбутньому.

    «Подумайте, скільки виникатиме проблем з роботодавцями, які бачитимуть, що ви раніше судимі? Вже не кажучи про інші труднощі, які можуть супроводжувати вас по життю через одне таке рішення», – повідомив очільник МВС.

    Нагадаємо, що міністерство внутрішніх справ повідомляло про 800 відкритих кримінальних справ за фактом підробки covid-сертифікатів.

    Нещодавно в аеропорту «Бориспіль» під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у колишньої нардепки Надії Савченко та її сестри Віри сертифікати вакцинації проти Covid-19 із явними ознаками підробки.

    Надія Савченко запевняє, що не підробляла і не купувала Covid-сертифікат.

    Раніше Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова попередила, щоб продавці і покупці підроблених ПЛР-тестів і Covid-сертифікатів не очікували від неї пощади.

    До слова, затриманому розробнику фейкової «Дії» запропонували стажування в Міністерстві цифрової трансформації.

    Також в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

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    Теги: Надія Савченко МВС шахрайство міністр депутат Україна поліція щеплення вакцинація злочин коронавірус Денис Монастирський
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    Поліція вручила підозру Савченко