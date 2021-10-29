Поліція вручила підозру Савченко

Підозру також отримала сестра екснардепки

Колишній народній депутатці Надії Савченко та її сестрі Вірі вручили підозру у справі про використання підробленого ковід-сертифікату в аеропорту. Про це написав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у Facebook.

«Всі, хто порушує закон, мають бути готові понести відповідальність! Незалежно від того, чи ви Герой України, екснардеп або просто громадянин», – заявив він.

Міністр додав, що усі, хто задумується купити такі підроблені сертифікати, ПЛР-тести чи зробити їхню копію в спеціалізованих програмах, мають пам’ятати, що одне таке рішення залишить відбиток на всьому майбутньому.

«Подумайте, скільки виникатиме проблем з роботодавцями, які бачитимуть, що ви раніше судимі? Вже не кажучи про інші труднощі, які можуть супроводжувати вас по життю через одне таке рішення», – повідомив очільник МВС.

Нагадаємо, що міністерство внутрішніх справ повідомляло про 800 відкритих кримінальних справ за фактом підробки covid-сертифікатів.

Нещодавно в аеропорту «Бориспіль» під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у колишньої нардепки Надії Савченко та її сестри Віри сертифікати вакцинації проти Covid-19 із явними ознаками підробки.

Надія Савченко запевняє, що не підробляла і не купувала Covid-сертифікат.

Раніше Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова попередила, щоб продавці і покупці підроблених ПЛР-тестів і Covid-сертифікатів не очікували від неї пощади.

До слова, затриманому розробнику фейкової «Дії» запропонували стажування в Міністерстві цифрової трансформації.

Також в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.