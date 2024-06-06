Надвечір росіяни вивели у море надводні ракетоносії: ЗСУ застерегли українців

Ворог вивів в Чорне море три надводних ракетоносії

У випадку оголошення про небезпеку варто оперативно переходити в укриття

Російські загарбники надвечір 6 червня вивели у Чорне море три надводних ракетоносії. Рівень небезпеки наразі дуже високий.

Про це повідомляють Сили оборони півдня у Telegram.

«Ворог вивів в Чорне море три надводних ракетоносії, які спорядженні до 24 ракет типу «Калібр». Рівень небезпеки дуже високий!», – йдеться у повідомленні.

Українців просять бути уважними до сигналів повітряних тривог. У випадку оголошення про небезпеку варто оперативно переходити в укриття.

За інформацією Генштабу, наразі ворог продовжує застосовувати авіацію та атакувати на кількох напрямках фронту. Українські захисники тримають оборону. Загальна кількість ворожих атак по всій протяжності фронту з початку доби – 69.

Помітно активізувався ворог на Времівському напрямку – тривають бої в районах Урожайного та Старомайорського. Загальна кількість атак ворога за добу зросла до дев’яти. По одній новій спробі ворога атакувати побільшало на Оріхівському та Придніпровському напрямках. На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.





