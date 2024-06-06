Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Надвечір росіяни вивели у море надводні ракетоносії: ЗСУ застерегли українців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Надвечір росіяни вивели у море надводні ракетоносії: ЗСУ застерегли українців
Ворог вивів в Чорне море три надводних ракетоносії
фото ілюстративне

У випадку оголошення про небезпеку варто оперативно переходити в укриття

Російські загарбники надвечір 6 червня вивели у Чорне море три надводних ракетоносії. Рівень небезпеки наразі дуже високий.
Про це повідомляють Сили оборони півдня у Telegram.

«Ворог вивів в Чорне море три надводних ракетоносії, які спорядженні до 24 ракет типу «Калібр». Рівень небезпеки дуже високий!», – йдеться у повідомленні.

Українців просять бути уважними до сигналів повітряних тривог. У випадку оголошення про небезпеку варто оперативно переходити в укриття.

За інформацією Генштабу, наразі ворог продовжує застосовувати авіацію та атакувати на кількох напрямках фронту. Українські захисники тримають оборону. Загальна кількість ворожих атак по всій протяжності фронту з початку доби – 69.

Помітно активізувався ворог на Времівському напрямку – тривають бої в районах Урожайного та Старомайорського. Загальна кількість атак ворога за добу зросла до дев’яти. По одній новій спробі ворога атакувати побільшало на Оріхівському та Придніпровському напрямках.  На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.


 
 

Теги: море корабель

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Судно КІЛ-158 ЧФ РФ прийшло до Ялти зі сходу у супроводі двох катерів «Раптор»
Кораблі РФ у Криму тепер пересуваються у супроводі конвою (фото)
Вчора, 11:04
Розвідники за допомогою морських дронів Magura V5 атакували корабельно-катерний склад Росії
Розвідка підтвердила знищення двох катерів окупантів у Криму (відео)
30 травня, 10:22
«Тунець» є дизельним катером з алюмінієвим корпусом, що призначений для роз'їзних або патрульних поїздок
Розвідка пошкодила у Криму катер окупантів «Тунець» – ЗМІ
30 травня, 09:09
«Циклон» є носієм ракет «Калібр», якими Росія обстрілює Україну
Ураження «Циклона»: з’явилися супутникові знімки наслідків
23 травня, 21:20
Такий вигляд мав ракетний корабель «Циклон» до ураження українською зброєю
Ліквідація останнього носія «Калібрів» у Криму: британська розвідка назвала наслідки
23 травня, 13:38
Триває 820-й день повномасштабної війни в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 23 травня 2024 року
23 травня, 11:17
Російська влада зазіхнула на територію Литви та Фінляндії у Балтійскому морі
Росія надумала посунути кордони з Фінляндією і Литвою у Балтійському морі
21 травня, 21:37
Magura 5 – багатоцільовий надводний корабель V-типу, що здатний виконувати різноманітні завдання
Розвідка повідомила, яких збитків флоту РФ завдали дрони Magura V5
10 травня, 11:10
НАТО попередило російські кораблі про початок військових навчань
Сили НАТО вигнали танкери Путіна зі стоянки у Середземному морі
7 травня, 11:04

Події в Україні

Гауляйтер Балицький заявив про нові плани РФ на окуповані території України
Гауляйтер Балицький заявив про нові плани РФ на окуповані території України
Надвечір росіяни вивели у море надводні ракетоносії: ЗСУ застерегли українців
Надвечір росіяни вивели у море надводні ракетоносії: ЗСУ застерегли українців
Ворог активізувався на кількох напрямках, атакує авіацією: зведення Генштабу
Ворог активізувався на кількох напрямках, атакує авіацією: зведення Генштабу
Візит Зеленського до Франції та закон про дошкільну освіту. Головне за 6 червня
Візит Зеленського до Франції та закон про дошкільну освіту. Головне за 6 червня
Підрив Каховської ГЕС: «Укргідроенерго» позиватиметься до РФ
Підрив Каховської ГЕС: «Укргідроенерго» позиватиметься до РФ
Російському генералу, який наказав підірвати Каховську ГЕС, повідомлено про підозру
Російському генералу, який наказав підірвати Каховську ГЕС, повідомлено про підозру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Українські біженці у Німеччині отримують «листи щастя» від страхових компаній
18K
Президент Польсько-української господарчої палати спростував міф про «українців, які витрачають польські гроші»
18K
Ставлення до біженців у Нідерландах суттєво змінилось: дані дослідження
12K
Невідомі особи пограбували могилу наймолодшого оборонця «Азовсталі»: матір воїна в розпачі
6065
Одна з країн ЄС обмежила в’їзд українцям без біометричних паспортів
5906
Втрати ворога станом на 6 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив норму про імпорт 80% потрібної електроенергії
Сьогодні, 20:21
Збільшення тарифу не дасть змоги повністю відновити зруйновані електростанції – екс-міністр
Сьогодні, 18:24
Пожежа на НПЗ У Ростовській області, у Чехії зіткнулися потяги: головне за ніч
Сьогодні, 06:00
На підставі доповіді Центру оборонних реформ Тайвань посилив контроль за експортом сировини для вибухівки
Сьогодні, 01:00
З початку війни генеруючі потужності України впали з 55 ГВт до менш ніж 20 Гвт – Financial Times
Вчора, 15:20
Дефіцит кадрів в Україні призведе до падіння виробництва та втрати економіки – Bloomberg
Вчора, 12:42

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua