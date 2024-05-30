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Розвідка підтвердила знищення двох катерів окупантів у Криму (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Розвідка підтвердила знищення двох катерів окупантів у Криму (відео)
Розвідники за допомогою морських дронів Magura V5 атакували корабельно-катерний склад Росії
скріншот з відео

За попередніми даними, знищено два швидкісних транспортно-десантних КС-701 «Тунець»

Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Group 13» за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 атакував корабельно-катерний склад Росії в тимчасово окупованому Криму. Про це йдеться у повідомленні розвідки. 

«З метою знешкодження ударних морських дронів на підході до бухти Вузька російські окупанти в Криму 32 рази підіймали в небо бойову авіацію, зокрема – літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8», – пише пресслужба розвідки.

Також загарбники хаотично застосовували стрілецьку зброю та 30-мм гармати. Утім нічого не завадило спецпризначенцям розвідки успішно виконати бойове завдання.

Унаслідок удару було знищено два катери Росії – за попередніми даними, швидкісних транспортно-десантних КС-701 «Тунець».

Як повідомлялося, у ніч проти 30 травня у тимчасово окупованому Криму було чутно вибухи. Внаслідок операції Головного управління розвідки було уражено катер російських загарбників типу КС-701 «Тунець».

Нагадаємо, Сили оборони «Півдня» знищили в північно-західній частині Чорного моря ще один ворожий катер.

Катер «Тунець»дизельне судно, яке має алюмінієвий корпус. Його призначення різниться залежно від модифікації. Катер можуть використовувати як для роз’їзних робіт, так і патрульних поїздок або відпочинку на воді. Довжина «Тунця» сягає 8,8 м, ширина – 2,5 м, пасажиромісткість – до шести осіб. Такі катери здебільшого є у власності російських прикордонників та МНС.

До слова, Головне управління розвідки уразило морським дроном російський швидкісний катер у районі бухти Вузька в тимчасово окупованому Криму.

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Теги: розвідка Крим корабель військова техніка безпілотник ГУР

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