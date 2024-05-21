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Росія надумала посунути кордони з Фінляндією і Литвою у Балтійському морі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія надумала посунути кордони з Фінляндією і Литвою у Балтійському морі
Російська влада зазіхнула на територію Литви та Фінляндії у Балтійскому морі
фото з відкритих джерел

РФ збирається оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ 

Російська влада прийняла рішення в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою та Фінляндією в Балтійському морі. Про це йдеться в проєкті постанови уряду, пишуть росЗМІ.

Згідно з документом, який підготувало міноборони країни-агресорки, Росія має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ та Зеленоградськ у Калінінградській області.

Для цього буде змінено географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відмірюється ширина територіального моря РФ, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів.

На кордоні з Фінляндією уряд РФ має намір скоригувати координати в зоні островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вигрунд, а також поблизу північного вхідного мису річки Нарва, випливає із додатку до поставлення кабміну. На кордоні з Литвою під перегляд потрапила зона Куршської коси у Гданській затоці, райони мису Таран, мису на південь від мису Таран, а також Балтійської коси.

Чинні географічні координати, встановлені ще в 1985 році, «не повною мірою відповідають сучасній географічній обстановці», стверджують автори проєкту. Крапки були зафіксовані «за морськими навігаційними картами дрібного масштабу», які, у свою чергу, засновані на роботах середини XX століття, а це «не дозволяє визначити зовнішній кордон внутрішніх морських вод» РФ, йдеться у документі.

В результаті змін «буде встановлено відсутня раніше система прямих вихідних ліній на південній частині російських островів у східній частині Фінської затоки, а також в районі м. Балтійськ та м. Зеленоградськ, що дозволяє використовувати відповідні акваторію як внутрішні морські води Російської Федерації; зміниться проходження державного кордону РФ на море у зв'язку із зміною положення зовнішнього кордону територіального моря», пояснюють автори проєкту.

Постанова Радміну СРСР 40-річної давності, яка регулює кордони на Балтиці, міноборони пропонує частково «визнати нечинною» (розділ «Балтійське море»).

Документ про перегляд кордону, який поки що офіційно не коментували МЗС Фінляндії та Литви, був представлений на громадське обговорення практично одночасно з початком навчань щодо застосування тактичної ядерної зброї.

Нагадаємо, сьогодні  армія окупантів розпочала перший етап навчань із відпрацюванням підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї Як зазначається, у рамках цього етапу ракетні з'єднання відпрацьовують завдання отримання спеціальних боєприпасів для комплексу «Іскандер», спорядження ними ракет та потайного висування в позиційний район для підготовки до пусків. 

Теги: росія Фінляндія Литва море

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