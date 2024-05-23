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Ураження «Циклона»: з’явилися супутникові знімки наслідків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ураження «Циклона»: з’явилися супутникові знімки наслідків
«Циклон» є носієм ракет «Калібр», якими Росія обстрілює Україну
фото з відкритих джерел

На знімках видно руйнування на місці влучання ракети

Сили оборони в ніч на 19 травня уразили російський ракетний корабель «Циклон», який перебував в окупованому Севастополі. Супутникові знімки з місця удару публікує «Радіо Свобода».

На знімках видно руйнування на місці влучання ракети. Поруч із ним був малий ракетний корабель «Циклон». Він є носієм ракет «Калібр», якими Росія обстрілює Україну.

19 травня Сили оборони уразили російський ракетний корабель «Циклон»
19 травня Сили оборони уразили російський ракетний корабель «Циклон»
фото: Радіо Свобода
Знімок севастопольської бухти Інженерна за 23 травня
Знімок севастопольської бухти Інженерна за 23 травня
фото: Радіо Свобода

Раніше аналітики Conflict Intelligence Team зазначали, що отримали від джерела фотографію з місця, на якій видно щоглу «Циклону», що стирчить з води.

Непрямо про затоплення свідчить і наявність на місці рятувального катера, який можна побачити на супутникових знімках.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові в ніч на 19 травня змогли вразити російський ракетний корабель «Циклон», який перебував в окупованому Севастополі.

Корабель «Циклон» був закладений 2016 року на окупованій українській території в місті Керч, спущений на воду 2020 року, прийнятий до складу Чорноморського флоту ВМФ РФ 12 липня 2023 року (заводський номер 801), вийшов на бойове чергування 22 серпня 2023 року.

«Циклон» став першим кораблем проєкту 22800 «Каракурт» РФ у Чорному морі і четвертим кораблем цього проєкту на всіх флотах РФ.

Як повідомлялося, у  ніч на 19 травня у тимчасово окупованому Севастополі, ймовірно, був атакований корабель ВМФ Росії «Циклон», який є носієм «Калібрів».

Також 19 травня українські захисники знищили російський морський тральщик «Ковровець».

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Теги: війна корабель Крим Севастополь окупанти флот РФ

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