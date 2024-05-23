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Ліквідація останнього носія «Калібрів» у Криму: британська розвідка назвала наслідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ліквідація останнього носія «Калібрів» у Криму: британська розвідка назвала наслідки
Такий вигляд мав ракетний корабель «Циклон» до ураження українською зброєю
фото з відкритих джерел

«Циклон» – один із чотирьох російських кораблів класу «Каракурт», оснащених «Калібрами», які перебували у Чорному морі з 2022 року

Успішна ліквідація російського корвету «Циклон» у тимчасово окупованому Севастополі свідчить про успіх України при проведенні скоординованих ударів по російському флоту. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у повідомленні, 19 травня українські сили провели скоординовану дальню атаку на порт у Севастополі. Атака, яка включала комбінацію ударів дронів і ракет армійської тактичної ракетної системи (ATACM), майже напевно призвела до затоплення корвета «Циклон».

За даними британської розвідки, «Циклон» – один із чотирьох російських кораблів класу «Каракурт», оснащених «Калібрами», які перебували у Чорному морі з 2022 року. Два з них були переведені в Каспійське море для безпечного завершення ходових випробувань після серії успішних українських атак. Четверте судно групи раніше було серйозно пошкоджено внаслідок удару України у листопаді 2023 року.

«Хоча атака навряд чи істотно змінить вплив російського військово-морського флоту на українські операції, вона підкреслює небезпеку для російських сил, що діють у Криму і Чорноморському регіоні, а також триває успіх України при проведенні скоординованих ударів», – зазначають у міноборони Британії.

Нагадаємо, Генштаб підтвердив ураження російського ракетного корабля «Циклон» у Севастополі. Військові уточнили, що подія сталося в ніч на 19 травня. Корабель перебував у тимчасово окупованому Севастополі.

Корабель «Циклон» був закладений 2016 року на окупованій українській території в місті Керч, спущений на воду 2020 року, прийнятий до складу ЧФ ВМФ РФ 12 липня 2023 року (заводський номер 801), вийшов на бойове чергування 22 серпня 2023 року.

«Циклон» став першим кораблем проєкту 22800 «Каракурт» РФ у Чорному морі і четвертим кораблем цього проєкту на всіх флотах РФ.

Як повідомлялося, у  ніч на 19 травня у тимчасово окупованому Севастополі, ймовірно, був атакований корабель ВМФ Росії «Циклон», який є носієм «Калібрів».

Теги: флот Крим корабель

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