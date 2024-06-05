Кораблі РФ у Криму тепер пересуваються у супроводі конвою (фото)

Судно КІЛ-158 ЧФ РФ прийшло до Ялти зі сходу у супроводі двох катерів «Раптор»

Російські загарбники намагаються захистити свої кораблі від українських морських дронів

Налякані атаками ЗСУ, у тимчасово окупованому Криму загарбники випускають у море кораблі Чорноморського флоту у супроводі катерів «Раптор». Про це повідомляє Тegram-канал «Кримский вітер».

Як повідомляється, кілекторне судно КІЛ-158 ЧФ РФ прийшло вчора, 4 червня, до Ялти зі сходу у супроводі двох катерів «Раптор».

«Тепер усі кораблі та судна Чорноморського флоту Росії здійснюють переходи тільки у супроводі конвою з швидкохідних катерів», – йдеться в повідомленні.

Кораблі РФ прибувають до Криму у супроводі катерів

У Telegram-каналі вважають, що так російські загарбники намагаються захистити свої кораблі від українських морських дронів.

Раніше повідомлялося, українські сили розвідки уразили у тимчасово окупованому Криму чотири російські катери типу «Тунець».

Також у ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі.

Як пише The Economist, основна мета Сил оборони – ізолювати Крим, відтіснити російські повітряні та морські сили від півдня України та припинити діяльність півострова як логістичного центру окупантів.