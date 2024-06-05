Кораблі РФ у Криму тепер пересуваються у супроводі конвою (фото)
Російські загарбники намагаються захистити свої кораблі від українських морських дронів
Налякані атаками ЗСУ, у тимчасово окупованому Криму загарбники випускають у море кораблі Чорноморського флоту у супроводі катерів «Раптор». Про це повідомляє Тegram-канал «Кримский вітер».
Як повідомляється, кілекторне судно КІЛ-158 ЧФ РФ прийшло вчора, 4 червня, до Ялти зі сходу у супроводі двох катерів «Раптор».
«Тепер усі кораблі та судна Чорноморського флоту Росії здійснюють переходи тільки у супроводі конвою з швидкохідних катерів», – йдеться в повідомленні.
У Telegram-каналі вважають, що так російські загарбники намагаються захистити свої кораблі від українських морських дронів.
Раніше повідомлялося, українські сили розвідки уразили у тимчасово окупованому Криму чотири російські катери типу «Тунець».
Також у ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі.
Як пише The Economist, основна мета Сил оборони – ізолювати Крим, відтіснити російські повітряні та морські сили від півдня України та припинити діяльність півострова як логістичного центру окупантів.
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