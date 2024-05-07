Сили НАТО вигнали танкери Путіна зі стоянки у Середземному морі

Танкери «тіньового флоту» Путіна вийшли із Лаконської затоки

Танкери, які транспортують російську нафту, залишили Лаконську затоку – ключову стоянку в Середземному морі, де сировина перевалювалася з судна на судно для подальшого транспортування до Азії. Про це пише Bloomberg.

Так, з початку травня танкери «тіньового флоту» більше не заходять до найпівденнішої затоки материкової Греції та всієї Європи, через яку пролягає морський шлях у напрямку Суецького каналу.

«Коли після початку повномасштабної війни в Україні були введені санкції проти продажу російської нафти, Лаконська затока стала ключовим місцем для обміну вантажами між суднами. Це дозволило деяким кораблям курсувати до російських портів і з них, а іншим здійснювати далекі рейси до покупців в Азії. Однак це також викликало занепокоєння екологів щодо ризику розливу нафти у європейській бухті», – пише видання.

Причина – у військово-морських навчаннях, які проводить флот країн НАТО. Гідрографічна служба Греції анонсувала маневри у Лаконській затоці з 1 по 9 травня. Усього в Середземному морі до кінця місяця відбудеться не менше п'яти навчань флоту НАТО, у тому числі маневри зі стрільбами, випливає з даних Служби навігації, гідрографії та океанографії Туреччини.

У навчаннях, які названі Neptune Strike і продовжаться до 10 травня, беруть участь військові кораблі, підводні човни та авіаносці США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Греції, Італії, Норвегії, Нідерландів, Польщі, Румунії, Іспанії, Туреччини, Швеції, Болгарії, Данії та Албанії.

Танкери, які перевозять російську нафту біля південного узбережжя Греції, відпливли далі в Середземне море після того, як було оголошено про військово-морські навчання в районі. Згідно з даними TankerTrackers.com Inc, з початку цього місяця війска НАТО витиснули із Лаконської затоки. Судна покинули затоку та скупчилися далі південь від неї, пишуть журналісти Bloomberg.

За даними Міжнародної групи клубів страхування відповідальності судновласників (International Group of P&I Clubs), на квітень 2024 року до «тіньового флоту» Росії перейшли близько 800 танкерів. Вони возять сировину клієнтам в обхід санкцій і без міжнародного страхування, яке покриває серед іншого ризики розливу нафти.

З жовтня минулого року США запровадили санкції проти 50 танкерів «тіньового флоту», а також їхніх власників. У чорні списки потрапили, зокрема, SUN Ship Management D., Hennesea Holdings з ОАЕ, а в січні – «Совкомфлот», найбільший державний власник танкерів, який до війни мав флот із 110 суден, зокрема у найбільший у світі танкерів класу Aframax.

Раніше стало відомо, що один з головних покупців російської нафти відмовився приймати танкери з РФ. Індійський холдинг Reliance Industries, оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу, не прийматиме нафту з танкерів російської компанії «Совкомфлот» (СКФ) через нещодавні санкції США.