Розвідка повідомила, яких збитків флоту РФ завдали дрони Magura V5

Дрон Magura V5 один з головних винищувачів російського флоту

Українські Морські дрони Magura V5, українського виробництва, завдали збитків Чорноморському флоту Росії на $500 млн. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

На думку розвідника, секрет українського морського дрона Magura полягає у майстерності українських виробників, які змогли створити унікальний засіб ураження ворожого флоту, озброєння та особового складу. Він назвав дрон Magura V5 один з головних винищувачів російського флоту.

Крім того, важливі не лише характеристики зброї, але майстерність розвідників і фахівців ГУР Міноборони, зокрема, спецпідрозділу «Група 13». Як зазначив розвідник, це поєднання постійно удосконалюється і дає нові результати.

«Уже станом на зараз на понад 500 млн доларів США Чорноморський флот агресора зазнав збитків внаслідок ефективних дій спецпризначенців ГУР з використанням дронів Magura», – сказав він.

За словами Юсова, розвідка аналізує наслідки після кожної вдалої операції, як і ворог, який намагається знайти засоби протидії та тактику для захисту своїх суден. Юсов додав, що дрон Magura вдосконалюють, йдеться про оснащення, бойову частину та інші елементи.

Нагадаємо, вперше український дрон був застосований 1 лютого 2024 року, коли шість безпілотників потопили російський ракетний катер «Івановєц».

Також 14 лютого у Чорному морі дрони Magura V5 Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков». Це була операція розвідки, в результаті атаки великий десантний корабель «Цезар Куніков» затонув.