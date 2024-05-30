Розвідка пошкодила у Криму катер окупантів «Тунець» – ЗМІ
Про ураження катера «Тунець» торік повідомляли Військово-морські сили ЗСУ
У ніч проти 30 травня у тимчасово окупованому Криму було чутно вибухи. Внаслідок операції Головного управління розвідки було уражено катер російських загарбників типу КС-701 «Тунець». Про це повідомив співрозмовник Liga.net у Силах безпеки й оборони.
Близько 02:30 окупанти зупиняли рух транспорту через Керченський міст. Місцеві жителі в Керчі повідомляли, що над містом було чути близько 10 вибухів.
Згодом кримський «чиновник» Олег Крючков заявив, що цієї ночі було пошкоджено два пороми – залізничний і автомобільний.
Співрозмовник видання не зміг підтвердити ураження поромів, втім заявив, що бійцями Головного управління розвідки було пошкоджено російський катер КС-701 «Тунець». Про ураження такого ж катера торік повідомляли Військово-морські сили ЗСУ.
Нагадаємо, Сили оборони «Півдня» знищили в північно-західній частині Чорного моря ще один ворожий катер.
До слова, Головне управління розвідки уразило морським дроном російський швидкісний катер у районі бухти Вузька в тимчасово окупованому Криму.
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