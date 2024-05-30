Розвідка пошкодила у Криму катер окупантів «Тунець» – ЗМІ

«Тунець» є дизельним катером з алюмінієвим корпусом, що призначений для роз'їзних або патрульних поїздок

Про ураження катера «Тунець» торік повідомляли Військово-морські сили ЗСУ

У ніч проти 30 травня у тимчасово окупованому Криму було чутно вибухи. Внаслідок операції Головного управління розвідки було уражено катер російських загарбників типу КС-701 «Тунець». Про це повідомив співрозмовник Liga.net у Силах безпеки й оборони.

Близько 02:30 окупанти зупиняли рух транспорту через Керченський міст. Місцеві жителі в Керчі повідомляли, що над містом було чути близько 10 вибухів.

Згодом кримський «чиновник» Олег Крючков заявив, що цієї ночі було пошкоджено два пороми – залізничний і автомобільний.

Співрозмовник видання не зміг підтвердити ураження поромів, втім заявив, що бійцями Головного управління розвідки було пошкоджено російський катер КС-701 «Тунець». Про ураження такого ж катера торік повідомляли Військово-морські сили ЗСУ.

Катер «Тунець» – дизельне судно, яке має алюмінієвий корпус. Його призначення різниться залежно від модифікації. Катер можуть використовувати як для роз’їзних робіт, так і патрульних поїздок або відпочинку на воді. Довжина «Тунця» сягає 8,8 м, ширина – 2,5 м, пасажиромісткість – до шести осіб. Такі катери здебільшого є у власності російських прикордонників та МНС.

Нагадаємо, Сили оборони «Півдня» знищили в північно-західній частині Чорного моря ще один ворожий катер.

До слова, Головне управління розвідки уразило морським дроном російський швидкісний катер у районі бухти Вузька в тимчасово окупованому Криму.