Сили оборони вразили штаби російських військ на Донеччині

Уражено пункти угруповання військ (сил) «Центр» та 41-ї загальновійськової армії сухопутних військ ЗС РФ

Сили оборони України завдали ударів по пунктах управління російських військ на тимчасово окупованій території Донецької області, уражено особовий склад противника, зокрема, і з числа командування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Уточнено, що 8 вересня були уражені командні пункти угруповання військ (сил) «Центр» та 41-ї загальновійськової армії сухопутних військ ЗС РФ. Саме ці військові формування росіян діють на Покровському напрямку.

Перед цим, 28 серпня, пункти управління російських військ на цьому напрямку відвідував міністр оборони країни-агресора Андрій Білоусов. Невдовзі після його візиту вказані місця дислокації командування окупаційної армії були успішно уражені.

«Удари по даних військових цілях суттєво порушують управління частинами та підрозділами збройних сил РФ. Сили оборони України продовжують завдавати вивірених ударів по об’єктах агресора, щоб змусити Російську Федерацію припинити загарбницьку війну», – додав Генштаб.

Нагадаємо, увечері 8 вересня окуповані Донецьк, Макіївку та Єнакієве атакували дрони та ракети. Колишній радник мера Маріуполя та керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що Сили оборони вдарили по місці базування російських окупантів. За його словами, це щонайменше третє влучання за останні три роки.