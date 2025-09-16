Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сили оборони вразили штаби російських військ на Донеччині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сили оборони вразили штаби російських військ на Донеччині
Удари по військових цілях суттєво порушують управління частинами та підрозділами збройних сил РФ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Уражено пункти угруповання військ (сил) «Центр» та 41-ї загальновійськової армії сухопутних військ ЗС РФ

Сили оборони України завдали ударів по пунктах управління російських військ на тимчасово окупованій території Донецької області, уражено особовий склад противника, зокрема, і з числа командування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Уточнено, що 8 вересня були уражені командні пункти угруповання військ (сил) «Центр» та 41-ї загальновійськової армії сухопутних військ ЗС РФ. Саме ці військові формування росіян діють на Покровському напрямку.

Перед цим, 28 серпня, пункти управління російських військ на цьому напрямку відвідував міністр оборони країни-агресора Андрій Білоусов. Невдовзі після його візиту вказані місця дислокації командування окупаційної армії були успішно уражені.

«Удари по даних військових цілях суттєво порушують управління частинами та підрозділами збройних сил РФ. Сили оборони України продовжують завдавати вивірених ударів по об’єктах агресора, щоб змусити Російську Федерацію припинити загарбницьку війну», – додав Генштаб.

Нагадаємо, увечері 8 вересня окуповані Донецьк, Макіївку та Єнакієве атакували дрони та ракети. Колишній радник мера Маріуполя та керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що Сили оборони вдарили по місці базування російських окупантів. За його словами, це щонайменше третє влучання за останні три роки.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський пропагандист мало не втратив зір після водних процедур у Донецьку
Російський пропагандист мало не втратив зір після водних процедур у Донецьку
21 серпня, 04:58
На карті DeepState, село Мирне тепер позначено як деокуповане
ЗСУ звільнили село Мирне на Харківщині
30 серпня, 23:26
Сім окупантів знищено
ВМС знищили російський швидкісний катер з окупантами на борту (відео)
3 вересня, 22:45

Події в Україні

Сили оборони вразили штаби російських військ на Донеччині
Сили оборони вразили штаби російських військ на Донеччині
Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2025 року
Втрати ворога станом на 16 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 16 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
У Запоріжжі внаслідок ракетного удару виникли масштабні пожежі (фото)
У Запоріжжі внаслідок ракетного удару виникли масштабні пожежі (фото)
Ворог атакував Запоріжжя: є жертва, кількість постраждалих зросла (оновлено)
Ворог атакував Запоріжжя: є жертва, кількість постраждалих зросла (оновлено)
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті

Новини

Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Вчора, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Вчора, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Вчора, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua