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Російський офіцер здався Нацгвардії, щоб приєднатися до української розвідки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Російський офіцер здався Нацгвардії, щоб приєднатися до української розвідки
Полонений розповів про свої поневіряння в російській армії
фото: скріншот із відео

28-річний Іван не хоче повертатися до Росії в межах обміну полоненими

Молодший лейтенант армії РФ здався в полон бригаді «Спартан» Національної гвардії України. Наважитися йому допомогло відео з двома 19-річними співвітчизниками, які вже опинилися в полоні. Як інформує «Главком», відео з полоненим бригада поширила у соцмережах.

Як розповів 28-річний Іван, родом він із Кемеровської області. Контракт із Міноборони РФ підписав у 2024 році, за його словами, через сварки з батьками. У війську командував взводом. Навчання тривало лише два тижні. До позиції чоловік навіть не дійшов, бо його поранили. Згодом за це нагородили медаллю «За відвагу».

Вилікувавшись, він утік з армії й до 2026 року ховався. У березні, як стверджує росіянин, його затримала поліція та знову відправила на війну проти України. Цього разу він зустрічав новоприбулих піхотинців: інструктував їх і відправляв на позиції. За його спостереженнями, майже ніхто з них не мав нормальної військової підготовки.

«Найдовша військова підготовка – три дні в них була. Ті, кого я зустрічав, розповідали, що відправляли на завдання після одного дня на полігоні. Вони не підготовлені, не знають, як користуватися раціями, картами», – розповів полонений.

За словами Івана, окупанти нерідко гинуть просто під час зйомок постановочних звітів, коли намагаються розгорнути прапори РФ на ще не підконтрольних їм позиціях. До того ж, як зазначає російський офіцер, більшість цих штурмовиків опиняється на фронті через обман – під час вербування їм обіцяють тилові посади, не пов’язані з участю в боях.

«На полігоні російський військовий може прожити до пʼяти днів максимум, на передовій – від пʼяти хвилин до години. Ті, кому щастить найбільше, можуть прожити добу по дорозі до позиції, але там уже все одно помре», – розповів окупант.

Полонений розповів, що натрапив на ролик «Спартана». У ньому російські військові показали, що здалися за допомогою блогера Володимира Золкіна. Іван вирішив піти тим самим шляхом і теж написав Золкіну. З хлопцями з відео, виявляється, знайомий особисто.

«Якби знав, що вони планують здатися в полон, пішов би з ними, але вони нічого не казали», – наголосив росіянин.

Повертатися до Росії в межах обміну військовополоненими він не хоче. Натомість заявив, що прагне долучитися до Російського добровольчого корпусу Головного управління розвідки.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку росіяни спробували пролізти в тил ЗСУ через газову трубу довжиною 26 кілометрів. Окупанти повзли під землею по п’ять-шість діб на електросамокатах і дитячих машинках, але вилізли просто під стволи штурмовиків «Шквалу» з полку «Арей». Двоє бійців, Танчик та Карась, які до війни провели 20 років у в'язниці, понад 40 днів тримали цю ділянку: підривали виходи з тунелю гранатами, зачищали посадки та відбивали накати.

Раніше мати та сестра російського окупанта Михайла Медведя приїхали до України, щоб особисто зустрітися з ним у таборі для військовополонених. Жінки зізналися, що очікували побачити значно гірші умови. 

Також на Запорізькому напрямку українські командири зрозуміли, що бійці на позиції потрапили в полон, за дивними відповідями по радіозв’язку.

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Теги: окупанти полон військові навчання обман відео росіяни

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