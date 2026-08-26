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Ракети влучили в командний пункт окупантів у центрі Донецька (відео)

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Ракети влучили в командний пункт окупантів у центрі Донецька (відео)
Ситуація на Донецькому напрямку загалом залишається однією з найгарячіших ділянок фронту
фото: соцмережі

Уражено штаб окупантів у промзоні НДІ та підземний паркінг зі зброєю

У тимчасово окупованому Донецьку зафіксовано масований ракетний удар – щонайменше 13 влучань по об'єктах російських окупаційних військ. Попри спроби ворога маскувати військову інфраструктуру під цивільні об'єкти, підтверджено ураження двох ключових цілей, зокрема командного пункту угруповання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові Telegram-канали «Exile+» та Exilenova+.

Раніше «Главком» вже повідомляв про масовану атаку на місто – тоді йшлося про щонайменше 13 «прильотів» без деталізації цілей.

За даними моніторингових каналів, ідеться про два об'єкти:

  • Промзону колишнього НДІ на проспекті Ілліча, 97 – її окупанти використовували як прихований пункт дислокації особового складу та штаб підрозділів РФ. Унаслідок влучання угруповання зазнало втрат у живій силі.
  • Підземний паркінг недобудованого житлового комплексу – дворівневий комплекс слугував укриттям для пускових установок і бронетехніки окупантів. Ракети пробили дах паркінгу, об'єкт уражено щонайменше шістьма влучаннями.

У мережі з'явилися відео та фото моменту удару по обох об'єктах.

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Внаслідок атаки вулиці поблизу перекрили, а з місця події тривалий час евакуйовували постраждалих. У місцевих Telegram-каналах повідомляють про терміновий збір крові для поранених окупантів.

Ракети влучили в командний пункт окупантів у центрі Донецька (відео) фото 1
фото: соцмережі

Раніше «Главком» повідомляв, що за даними моніторингових пабліків, у місті сталося щонайменше 13 «прильотів» – після атаки над Донецьком здійнявся дим, який зафіксували на відео з кількох районів міста. Джерела не вказують, хто саме завдав удару по об'єктах.

Ракети влучили в командний пункт окупантів у центрі Донецька (відео) фото 2
фото: соцмережі

Офіційно Генштаб ЗСУ поки не коментував удар по командному пункту в Донецьку. Раніше українські військові неодноразово уражали пункти управління окупаційних військ на Донецькому напрямку, тож не виключено, що і цей об'єкт міг стати ціллю саме через свою роль у координації бойових дій угруповання.

Ракети влучили в командний пункт окупантів у центрі Донецька (відео) фото 3

Системні удари по інфраструктурі окупованого Донецька

Атаки на об'єкти в тимчасово окупованому Донецьку відбуваються на тлі системних ударів по інфраструктурі тимчасово окупованих територій Донеччини. Раніше в місті також уражали аеродром, який росіяни використовували для зберігання та запуску ударних безпілотників, а також дві російські радіолокаційні станції поблизу летовища у Приморсько-Ахтарську.

Ситуація на Донецькому напрямку загалом залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. За минулу добу на фронті зафіксовано 203 бойові зіткнення, найбільшу активність окупанти проявили на Покровському напрямку – найближчому до окупованого Донецька, де українські захисники зупинили 36 атак противника. Крім того, минулої доби російські війська здійснили 81 авіаційний удар, скинувши 270 керованих авіабомб, а також застосували понад 10 тисяч дронів-камікадзе.

Ракети влучили в командний пункт окупантів у центрі Донецька (відео) фото 4
фото: соцмережі

Нагадаємо, атаки на об'єкти в тимчасово окупованому Донецьку останнім часом почастішали: лише за тиждень безпілотники тричі уражали торговельний центр «Галактика» в місті та сусідніх населених пунктах, спричинивши масштабні пожежі.

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Теги: Донецьк Донбас окупанти військові Генштаб відео росіяни соцмережі

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