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«Офіцерське містечко» Петербурга: що відомо про район, де підірвано підполковника

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Офіцерське містечко» Петербурга: що відомо про район, де підірвано підполковника
Вибух авто підполковника стався у «військовому» районі Петербурга
скриншот з відео

Міноборони РФ масово закуповувало квартири у Слов'янці для військовослужбовців, зокрема майорів, підполковників і полковників

Мікрорайон Слов'янка у Санкт-Петербурзі, де сьогодні вибухнув автомобіль із підполковником, виявився районом, у якому масово отримували житло російські військовослужбовці. Значну кількість квартир там свого часу закупило Міністерство оборони РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Мікрорайон Слов'янка активно забудовували у 2010-х роках. У цей період Міністерство оборони Росії масово закуповувало там готові квартири для військовослужбовців за контрактом, а також тих, кого звільняли в запас.

Особливістю району став склад військовослужбовців, які отримували там житло. Квартири переважно надавали представникам середнього та старшого командного складу російської армії.

Зокрема, у Слов'янці оселялися капітани, майори, підполковники та полковники. Житло також отримували прапорщики та сержанти. У 2013 році повідомлялося, що в нових районах Петербурга, зокрема у Слов'янці, новосілля справили понад 3800 офіцерських сімей.

Саме в цьому мікрорайоні вранці 27 серпня стався вибух автомобіля, в якому перебували підполковник та його дружина. Військовий загинув на місці, а жінку у тяжкому стані госпіталізували до реанімації.

Попередньо, безпосередньо в автомобілі спрацював саморобний вибуховий пристрій. Російські правоохоронні органи офіційно причину вибуху наразі не назвали. Ім'я загиблого підполковника та підрозділ, у якому він проходив службу, також поки не розкрили.

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Теги: вибух росіяни росія

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